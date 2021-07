La star de Jackass, Sean McInerney, devient émue alors qu’il partage de nouvelles images d’une morsure de requin

AVERTISSEMENT : LES IMAGES GRAPHIQUES SE TROUVENT À L’INTÉRIEUR

Âne La star Sean McInerney a fondu en larmes en racontant son attaque de requin. Vous pouvez regarder la vidéo ici :

McInerney – mieux connu sous le nom de Poopies – tentait un saut de wakeboard au-dessus des eaux infestées de requins pour une collaboration entre Âne et la chaîne Découverte. Cela ressemble à une initiation extrêmement OTT pour moi…

Se souvenant de « l’incident le plus noueux de l’histoire de Jackass » et du moment où il pensait qu’il allait mourir, Poopies a déclaré: « Donc, il y a environ 10 requins autour de moi, j’essayais de nager. »

Devenant visiblement émotif, il a ajouté: « Et … je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas nager, mec. Je savais que j’avais été mordu et quand j’ai été mordu, j’ai pensé que j’allais être attaqué par six autres requins. »

Crédit : YouTube/La chaîne Poopies

Il a poursuivi en disant que c’était la « chose la plus effrayante de sa vie » et a continué à expliquer: « Je l’ai en quelque sorte soulevé et quand je l’ai soulevé, il est tombé flippant et c’est à ce moment-là que j’ai su que j’avais des ennuis.

« Et c’est à ce moment-là que j’ai su que j’allais probablement mourir, maintenant. Mais heureusement, je ne l’ai pas fait. Je viens de me faire mordre une fois.

« J’ai eu la meilleure sécurité que je pense que j’aurais jamais pu demander. Juste au moment où j’ai été mordu, le médecin de la sécurité m’a sauté dessus et il a pratiquement sacrifié sa propre vie pour la mienne. »

Crédit : YouTube/La chaîne Poopies

Poopies a été emmené par des médecins et quand il est arrivé à l’hôpital, il a dit que c’était le plus « f***** up time » de toute sa vie.

Il s’est souvenu : « Ils ont déballé cette serviette et tout d’un coup, tout se met à gicler partout – des artères f ****** partout. »

Poopies a subi une intervention chirurgicale pour rattacher complètement deux «artères complètement sectionnées» et tous ses tendons sectionnés. Mais, au cas où vous vous inquiétez, ne le faites pas. Sa main a l’air « super » – selon Steve-O.

Crédit : YouTube/La chaîne Poopies

Parlant de l’incident, Âne OG Steve-O a expliqué de manière hilarante: « Je ne pense pas qu’il y ait jamais eu de moment plus effrayant pendant le tournage. » Gardez à l’esprit que quelqu’un s’est déjà cassé le dos.

Il a ajouté: « Aussi lourd que ce soit, j’ai pensé tout de suite » cette séquence doit sortir, Poopies a besoin de gloire « . »