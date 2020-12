La star de «  Huit c’est assez  », Dick Van Patten, a découvert que l’émission avait été annulée en la lisant dans le journal

Il est impossible de discuter des émissions de télévision rétro classiques et de ne pas mentionner la série dramatique-comique ABC, Huit c’est assez. L’émission a été créée en 1977 et terminée en 1981. Elle est basée sur le livre du même nom et présente un récit en partie fictif du chroniqueur de journal Tom Braden, un homme élevant huit enfants avec sa femme.

Le spectacle a été un succès critique et commercial. Cependant, comme toute bonne émission de télévision, elle a finalement suivi son cours et a été annulée. La seule chose bizarre? La star de l’émission a dû découvrir qu’il était sans emploi en le lisant dans le journal.

« Huit c’est assez » a eu des défis dès les premiers jours

Huit c’est assez cast | Jim Britt / Walt Disney Television via Getty Images

Bien que le concept du spectacle Huit c’est assez était simple, la série était en proie à des défis même dès le début. Tout d’abord, l’acteur Diana Hyland (Joan Braden) a reçu un diagnostic de cancer du sein après avoir été choisi comme matriarche de la famille. Elle a pu filmer quatre épisodes avant de tomber malade et finalement de mourir en mars 1977.

Plutôt que de remplacer Hyland par un autre acteur, les scénaristes ont décidé d’ajouter sa mort dans le scénario et de faire de Tom Braden (Dick Van Patten) un veuf. Son remariage à Sandra Sue «Abby» Abbott (Betty Buckley) a été inscrit dans la série.

Et cela correspond aux thèmes les plus sérieux de la série. contrairement à Le Brady Bunch, Huit c’est assez eu des moments de comédie mais aussi beaucoup de drames et de situations réelles.

La série est devenue un succès et a transformé les acteurs en grandes stars

Mark Hamill a refusé le rôle du fils aîné, David Braden, afin qu’il puisse se concentrer sur sa carrière cinématographique et prendre part à un petit film appelé Guerres des étoiles. Le rôle de David est passé à Grant Goodeve, qui était heureux que Hamill ait abandonné. Tous les acteurs jouant les enfants de Braden sont devenus des idoles d’adolescents et ont contribué à catapulter leur carrière grâce à la série.

Participant à Huit c’est assez a également conduit à d’autres offres de projets pour toutes les stars. L’émission était une série la mieux notée de 1977 à son annulation en 1981.

Dick Van Patten a découvert que la série avait été annulée par le journal

Décider d’annuler une émission populaire n’est jamais un appel facile à passer. Mais pour la plupart des acteurs, ces informations proviennent généralement des producteurs exécutifs ou des chefs de réseau, et non des médias locaux. C’est ce qui rend si surprenant que Van Patten ait découvert Huit c’est assez a été annulé dans le journal, a rapporté le NY Times.

La série s’est terminée après 5 saisons en raison de la baisse des notes et de la hausse des coûts de production. Il y a eu aussi quelques incidents de «mauvaise conduite» par certaines des jeunes co-stars, a rapporté le NY Times. Il a été annulé la même année que Les Waltons, un autre spectacle d’ensemble familial très populaire.

Et même après la fin de la série, Van Patten était toujours lié au personnage qu’il jouait. «Tom Bradford ressemble beaucoup au vrai moi», a-t-il déclaré lors d’une interview en 1989, selon LA Times. «C’est un homme qui a toujours placé sa carrière en deuxième position derrière sa famille. Tant que tout allait bien à la maison, il allait bien aussi.