La star de HGTV qui a eu un bébé à 42 ans répond aux honteux du corps: « Vous ne vous contentez pas de revenir en arrière »

Egypt Sherrod ne tolère pas les commentaires honteux qu’elle a reçus sur les réseaux sociaux depuis qu’elle a donné naissance à sa plus jeune fille il y a trois ans.

Sur Instagram le vendredi 18 février, Sherrod a partagé une capture d’écran de Twitter d’une réponse qu’elle a écrite lorsqu’un utilisateur a demandé: « Pourquoi Egypt Sherrod a-t-elle fait son butin? »

« Je n’ai pas… j’ai eu un bébé de plus de 40 ans ! » Sherrod a répondu

Parallèlement à la capture d’écran, la star de HGTV, âgée de 45 ans, a partagé un message dénonçant la honte corporelle, écrivant en partie: «Je veux dire…. Je vais juste laisser ça ici pendant une minute parce que je n’ai absolument AUCUNE HONTE à propos de mon corps.

« La honte corporelle est quelque chose que nous ne devrions jamais faire, surtout quand vous n’avez aucune idée de ce dont vous parlez », a poursuivi Sherrod. « Lorsque vous avez un bébé de plus de 40 ans, il frappe différemment. Vous ne vous contentez pas de revenir en arrière. Surtout parce que je ne pouvais pas allaiter car les médecins ont dû me sécher à cause du liquide dans mes poumons. Alors OUI je traîne un continent derrière moi. Et c’est ce que c’est… Débrouillez-vous !

Sherrod a clarifié une autre rumeur sur son corps post-partum, écrivant qu’elle « n’a pas eu d’implants » et « a en fait obtenu une réduction ».

« Mais ces maudites choses ont repoussé après Harper », a poursuivi Sherrod. « Et OUI un jour, je pourrais me refaire une beauté. Mais SI je le fais, c’est ma décision et je n’en aurai PAS honte. »

Sherrod a conclu son message avec une série de hashtags, dont « #DealWithIt », « #CurvesInAllTheRightPlaces » et « #ThickWomenCount ».

Dans les commentaires, la star de « Property Virgins » a reçu beaucoup d’amour et de soutien de la part de ses collègues de HGTV, ainsi qu’un message touchant de son mari depuis plus d’une décennie, Mike Jackson, qui a partagé un résumé de ses réflexions sur la honte corporelle. dans une courte liste.

« Je ne répondrai plus jamais aux gens, parce que je ne prête jamais attention aux bêtises négatives », a écrit Jackson. « … 1 ma femme a toujours eu un arrière-train sain 2. Non, elle n’a pas (eu) de travail 3. Ce que les autres ont à dire n’a pas d’importance 4. Oui, j’aime chaque centimètre, circonférence, pente, etc. de (son corps) 5. Elle est super sexy 6. À mon avis, demander si quelqu’un avec un corps naturel a fait des travaux est un compliment, parce que vous aimez ce que vous voyez ! 7. Je descends de ma boîte à savon.

Sherrod et Jackson ont deux enfants ensemble : Kendall, 10 ans, et Harper, 3 ans. Ils partagent également une fille nommée Simone issue de la relation précédente de Jackson.

À la fin du mois de décembre de l’année dernière, Sherrod a réfléchi à combien sa famille avait grandi, écrivant un doux message dans la légende sur l’équilibre entre la maternité et le reste de sa vie. Dans la publication Instagram, elle a partagé quatre photos de la famille de cinq personnes alors qu’elles posaient toutes ensemble dans des tenues coordonnées.

« La dernière photo est littéralement une différence d’un an par rapport à la première photo », a-t-elle écrit dans la légende. « Comme vous pouvez le voir, les enfants grandissent RAPIDEMENT ! C’est pourquoi chaque instant avec eux compte. Le vrai SUCCÈS pour moi a été de trouver un équilibre.

« Croyez-moi, gérer mon entreprise immobilière, ma carrière télévisuelle et ma famille de manière à ce que mes objectifs familiaux et professionnels soient atteints a été un acte de jonglage », a ajouté Sherrod.

La personnalité de la télévision et de la radio s’est souvenue des années où elle avait l’impression que tout ce qu’elle faisait était du travail, mais a fini par découvrir qu’elle manquait finalement «d’amour ou d’épanouissement à la maison».

« C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que tout ne pouvait pas être simple et que je devais équilibrer mes priorités », a-t-elle expliqué. « Avoir une famille était certainement l’un d’entre eux. Accrochez-vous les mamans !! Vous pouvez en effet tout avoir, mais ce sera un recalibrage constant des priorités. Vous devrez peut-être laisser passer quelques opportunités de travail pendant un certain temps, mais elles seront là lorsque vous serez prêt à travailler à nouveau. Pour l’instant, soyez là pour les petits moments en famille et les grands. »

