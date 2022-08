La star de Heartstopper et l’actrice de Pretty Little Liars s’associent pour un nouveau film

in

CINÉMA

Kit Connor, star de Netflix, et Maia Reficco, qui brille sur HBO Max, ont commencé le tournage d’un film en Angleterre. Découvrez de quoi parle le roman pour adolescents qui sera adapté au cinéma.

©Netflix/HBO MaxKit Connor et Maia Reficco feront équipe dans un nouveau film.

Bien que les plateformes de streaming proposent des contenus pour tout type de public, il est incontestable que les séries ados savent toujours se positionner parmi les tendances. En ce sens, des productions telles que bouchon de coeur dans Netflix Soit Pretty Little Liars : Péché originel dans hbo max, font parler les plus jeunes. Si vous vous considérez comme un fan des deux fictions, alors vous allez adorer cette nouvelle : deux stars des deux phénomènes se retrouveront dans un nouveau film.

l’un d’eux sera Kit Connorqui a joué Nick Nelson dans la série Netflix qui suit deux étudiants qui découvrent que leur amitié pourrait être plus que cela, alors qu’ils naviguent dans les problèmes typiques de l’école et de l’amour. De son côté, il jouera également le rôle principal Maia Reficol’Argentine qui donne vie à Noé Olivar dans cette redémarrer de HBO Max, mettant en vedette une nouvelle génération de Pretty Little Liars.

Cette semaine, Deadline a révélé exactement en quoi consistait le projet, qui a déjà commencé la production dans le Yorkshire, en Angleterre. Le film n’est rien d’autre qu’une adaptation cinématographique de Le guide d’une fille cubaine sur le thé et demainroman à succès Laura Taylor Namey, qui se distingue comme un best-seller du New York Times. Après la confirmation de la nouvelle, leurs propres protagonistes ont partagé une image sur le plateau, révélant leur grande chimie.

De quoi s’agit-il? Le roman, initialement publié en 2019, suit Lila Reyes, une adolescente en deuil de la perte de sa grand-mère. De cette façon, il met de côté sa vie de travail dans la boulangerie cubaine de sa famille à Miami, pour passer l’été à cuisiner avec sa tante à Winchester. Là, non seulement il tombe amoureux de la cuisine britannique, mais il commence également à se familiariser avec une charmante employée d’un magasin de thé. Grâce à la nourriture, vous trouverez un moyen de combiner les deux cultures et de laisser les mauvais moments derrière vous.

Ils ne sont pas seuls ! Dans la distribution, en plus, il les accompagne Kate du Château. Bien que les détails sur l’adaptation de leurs rôles sur grand écran soient inconnus, il a été annoncé que le film serait réalisé par Katherine Fairfax Wright sous le scénario de Khaila Amazan. Sans aucun doute, c’est une nouvelle étape dans la carrière de ces jeunes artistes à l’avenir prometteur : alors que Kit Connor attend la sortie de la deuxième saison de Heartstopper, Maia Reficco est prête à rejoindre Netflix avec Vengeancele film avec Maya Hawke, Camila Mendes et Sophie Turner.

