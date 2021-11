La star de Hawkeye, Tony Dalton, dit que c’était amusant de jouer à l’épéiste

G-Star RAW Jean Triple A Regular Straight - Bleu clair - Hommes - taille : 33-30

Le jean Triple A High Straight C présente une nouvelle coupe intemporelle qui repose plus haut sur le corps avec une coupe droite régulière, partant de la cuisse vers le bas. Nous recommandons de porter ce jean haut sur la taille avec un t-shirt rentré. Cela dit, comme pour tout autre jean, n’hésitez pas à le porter selon vos préférences. Coupe droite de haut en bas,Poches arrière carrées à fond renforcé,Renforcement des coins des poches du devant par des rivets,Fermeture boutonnée,Étiquette G-Star RAW en cuir de vachette à l'arrière de la taille et étiquette tissée sur la poche à monnaie,Choisissez votre taille de jean habituelle pour un look taille haute ou une taille au-dessus pour le porter plus bas sur vos hanches. Il s'agit de la troisième édition du premier denim G-Star RAW au monde Cradle to Cradle Certified® niveau Or qui a été lancé pour la toute première fois en février 2018. Cette version 2.0 est toujours unisexe, avec un poids revu et un denim rafraîchi et redynamisé. Développé à l'aide de notre procédé de teinture indigo RFTPi-Raw for the Planet Indigo le plus propre au monde, formulé en partenariat avec DyStar®, G-Star RAW et Artistic Milliners.,100 % Coton Bio,Indigo trempé 8 fois, construction en sergé à droite 3 x 1, denim mi-épais de 11,5 oz,Chimie des textiles sans risque pour les personnes et l'environnement,Indigo trempé 8 fois, construction en sergé à droite 3 x 1, denim mi-épais de 11,5 oz,Chimie des textiles sans risque pour les personnes et l'environnement