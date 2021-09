La star de Harry Potter, Tom Felton, s’est évanouie lors d’un événement public et inquiète les fans

Connu pour son rôle de Drago Malefoy dans Harry Potter, Tom Felton tient ses fans en haleine : il s’est évanoui et a été désorienté lors d’un événement. Découvrez ce qui est arrivé à l’acteur.

20 ans ont passé, mais la saga de Harry Potter continue de captiver des millions de personnes à travers le monde. Et c’est pourquoi ses acteurs principaux ne se démodent pas, même s’ils se concentrent désormais sur d’autres projets. Le célèbre trio, Emma Watson (Hermione), Daniel Radcliffe (Harry) et Rupert Grint (Ron Weasly) ainsi que Tom feutre (Draco Malefoy) sont quatre des acteurs les plus connus au monde.

S’il est vrai que son rôle de Harry Potter ce n’était pas des plus agréables pour les fans, Tom feutre Cela diffère grandement du caractère et des mauvaises décisions de Draco Malfoy. C’est pourquoi, récemment, des milliers de personnes se sont inquiétées de l’état de santé de l’acteur qui s’est évanoui lors d’un événement public. Selon divers médias britanniques, l’épisode s’est produit hier sur un terrain de golf.

L’acteur était sur le point de participer, avec d’autres célébrités, à un événement sportif qui devait être le prélude au début de la Ryder Cup, qui oppose des équipes nord-américaines aux européennes. L’incident s’est produit dans le Wisconsin, où Felton a été soigné par du personnel médical qui était sur les lieux et a quitté les tribunaux sur une civière.

D’accord avec Sixième pageTom reprit connaissance instantanément, mais était toujours désorienté. Pour le moment, les causes de l’évanouissement sont inconnues, ni s’il sortira pour parler de ce qui s’est passé, cependant, cela semble n’avoir été qu’une peur puisque quelques minutes plus tard, il a été rétabli et avec un meilleur visage.

De plus, après avoir été soignés par des professionnels, les anciens Harry Potter Il a rejoint le podium pour profiter de l’événement et rendre hommage aux participants, même s’il n’a pas pu rejouer. Malgré tout, Felton ne cesse de recevoir des messages de soutien, notamment pour la dernière publication qu’il a faite sur ses réseaux sociaux.

Au début, on croyait que la photographie dans laquelle il remerciait son frère aîné, Chris Felton, « pour tout« Cela faisait partie de ce fait public malheureux. Cependant, la vérité est que le 22 septembre l’interprète a fêté ses 34 ans et la carte postale est datée de ce jour-là, à peine 24 heures avant qu’il ne s’évanouisse en plein match.