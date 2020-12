La star de Harry Potter, Rupert Grint, n’exclura pas son retour en tant que Ron Weasley

Harry Potter La star Rupert Grint a déclaré qu’il serait « prêt à » retourner la franchise fantastique qui l’a mis sur la carte, l’acteur déclarant qu’il « ne dirait jamais jamais » de ramener le meilleur ami sardonique et farfelu de Harry, Ron Weasley. Bien qu’il n’y ait actuellement aucune discussion officielle sur la poursuite de l’histoire de Harry Potter et copains sur grand écran, c’est quelque chose que les fans se demandent depuis un certain temps, et cela ravira sans aucun doute beaucoup d’entre eux d’apprendre que Grint est à bord.

« Je ne sais pas. Je veux dire, ne dis jamais jamais. Je ne dirais jamais, ‘Absolument non.’ C’était une grande partie de ma vie et j’aime beaucoup ce personnage et ses histoires. Alors oui, je veux dire, je serais prêt pour ça au bon moment. Je ne sais pas quelle capacité cela serait, mais ouais, on verra. «

Alors que les co-stars de Grint, Daniel Radcliffe et Emma Watson, ont rapidement poursuivi une carrière d’acteur réussie après la conclusion du Harry Potter séries, Rupert Grint a brièvement envisagé de quitter complètement la comédie, achetant même une camionnette de crème glacée avec une partie de sa nouvelle richesse. Ces dernières années, Grint a connu le succès à la télévision, notamment dans la série policière comique Arracher et en tant que chef de file dans la série d’horreur psychologique de M. Night Shyamalan Serviteur.

Harry Potter est bien sûr la série à succès de romans fantastiques écrits par l’auteur britannique JK Rowling qui ont ensuite été adaptés en films pour le grand écran. Les romans racontent la vie d’un jeune sorcier, Harry Potter, et de ses amis Hermione Granger et Ron Weasley, tous étudiants à l’école de sorcellerie et de sorcellerie de Poudlard. À partir de 2001 avec Harry Potter et la pierre philosophale, la série s’est poursuivie jusqu’en 2011, en adaptant chacun des romans, avant de diviser le dernier livre en deux et de se terminer par Harry Potter et les reliques de la mort: 2e partie.

Radcliffe, Grint et Watson n’avaient que 11 ans lorsqu’ils sont soudainement devenus célèbres avec le Harry Potter franchise, et depuis la fin des films, le public se demande s’ils seraient ramenés pour montrer au public où les personnages se sont retrouvés après la défaite du sorcier noir Voldemort. Beaucoup ont même émis l’hypothèse que le spectacle sur scène, Harry Potter et l’enfant maudit, qui détaille les aventures du fils de Harry Potter et présente des versions pour adultes du trio bien-aimé, serait adapté pour le grand écran dans un proche avenir.

Pour l’instant, le Harry Potter la franchise se concentre sur l’exploration du passé avec le Bêtes fantastiques série, le troisième film ayant récemment commencé la production après une interruption forcée. Le film voit le retour d’Eddie Redmayne comme Newt Scamander, Jude Law comme Dumbledore, Ezra Miller comme Credence, Alison Sudol comme Queenie Goldstein, Dan Fogler comme Jacob Kowalski et Katherine Waterston comme Tina Goldstein. Dans une refonte désormais tristement célèbre, Mads Mikkelsen a confirmé qu’il succédait à Johnny Depp en tant que méchant central Gellert Grindelwald.

Harry Potter Le créateur JK Rowling écrit le scénario aux côtés de Steve Kloves, avec le réalisateur de retour David Yates à la barre. Bêtes fantastiques 3 devrait sortir en salles le 15 juillet 2022. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Comicbook.com.

