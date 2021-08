La star de Good Girls, Mae Whitman, se révèle pansexuelle

G-star RAW Hommes Jean 5620 3D Original Relaxed tapered Bleu foncé

G-Star RAW Jeans Le jean G-Star Elwood a révélé une nouvelle manière de penser le denim lorsqu'il a été lancé pour la première fois. Cette version de saison présente la même confection 3D anatomique que l'original, dans une coupe actuelle. Taille mi-haute,Ample au niveau des cuisses, il se rétrécit vers les chevilles,Renforts aux genoux,Protège-talons,Braguette à boutons En février 2018, G-Star RAW a été la première marque au monde à mettre sur le marché la matière denim Cradle to Cradle Certified™ de niveau Or sous l'appellation Kir denim Organic. Cette saison, G-Star RAW présente la 8ème édition du denim Cradle to Cradle Certified™ niveau Or sous l'appellation Melfort Denim Organic. Ce denim léger présente un aspect flammé irrégulier à la texture poilue s'inspirant des années 1950. Tissu teinté dans un indigo vif aux nuances rouges dérivé du processus de teinture indigo le plus propre au monde que nous avons élaboré en partenariat avec DyStar® et Artistic Milliners en 2017. Développé à l'aide de notre procédé de teinture indigo RFTPi-Raw for the Planet Indigo le plus propre au monde, formulé en partenariat avec DyStar®, G-Star RAW et Artistic Milliners.,Raw for the Planet Indigo utilise 15 % d'indigo en moins, 70 % de produits chimiques en moins, aucun sel et aucun sous-produit salé au cours du processus de teinture et de réduction.,100 % Coton Bio,Fibres de coton bio sans pesticide toxique ni engrais chimique. L'utilisation de coton bio nous permet d'économiser jusqu'à 60 % d'eau.,Denim léger de 9 oz, construction en sergé à droite 3 x 1,Chimie des textiles sans risque pour les personnes et l'environnement