La star de « Good Girls », Christina Hendricks, a fait un changement radical après l’emballage de « Mad Men »

L’actrice et ancienne star de NBC Christina Hendricks est apparue dans plusieurs émissions de télévision et films avant de jouer Beth Boland dans Bonnes filles. Cependant, son rôle de Joan Holloway Harris dans Des hommes fous élevé sa carrière. Tout au long de la série, elle a reçu plusieurs prix, dont deux pour un Critics’ Choice Television Award de la meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique.

Après sept saisons, Des hommes fous a diffusé son dernier épisode en mai 2015. Avant la fin de la série, Hendricks a déclaré qu’il y avait une partie de Joan qu’elle ne voulait pas garder.

Christina Hendricks | Theo Wargo/Getty Images

Christina Hendricks s’est fait connaître pour son look lors de « Mad Men »

Des hommes fous a suivi la vie d’un publicitaire, Don Draper (Jon Hamm) dans les années 1960. Au cours du premier épisode, les téléspectateurs ont rencontré Joan en tant que chef de bureau de la société de Don, Sterling Cooper. Au fur et à mesure que la série progressait, les fans ont vu Joan passer du statut de secrétaire à plus d’autorité au sein de l’entreprise de création.

En plus d’être l’une des femmes dans un domaine dominé par les hommes à l’époque, les fans sont tombés amoureux des looks explosifs et des déclarations audacieuses de Joan. Au milieu de la dernière saison de la série, Hendricks a partagé avec Conan O’Brien qu’elle était ravie de laisser derrière elle l’une des caractéristiques remarquables de son personnage. Elle a dit à l’hôte qu’elle prévoyait de se teindre les cheveux à la couleur blonde naturelle de l’acteur au lieu des cheveux roux de Joan.

Christina Hendricks dit que « Mad Men » a affecté son approche de « Good Girls »

Après le départ d’Hendricks de Des hommes fous, elle a continué à travailler sur d’autres projets. Selon IMDb, certains de ses crédits comprenaient Poulet Robot, Les Romanoff, et Pot de bonbons. En 2018, elle a signé pour Bonnes filles comme Beth. En jouant Beth, Hendricks a vite appris que le personnage était complètement différent de Joan. Contrairement à son personnage des années 60, Beth était une mère de banlieue qui est tombée dans plusieurs stratagèmes de blanchiment d’argent avec sa sœur, Annie (Mae Whitman) et sa meilleure amie, Ruby (Retta).

Lors d’un entretien avec elle Bonnes filles membres de la distribution pour E! Nouvelles, Hendricks réfléchit sur Des hommes fousle succès. L’acteur de 46 ans a déclaré que sa carrière de sept ans dans la série primée aux Emmy l’avait aidée à naviguer dans ses expériences sur le Bonnes filles ensemble.

« Je pense que nous exigeons tous en quelque sorte un niveau plus élevé », a déclaré Hendricks. « Nous savons ce qui peut être réalisé et ce qui peut être fait, et nous n’en acceptons pas moins, et cela se manifestera de différentes manières. »

Hendricks revient-il à la télévision après la saison 4 de «Good Girls»?

Après quatre saisons, NBC a annulé Bonnes filles. Avant sa fin, le réseau a placé l’émission sous les « émissions à bulles » du réseau. De plus, la série n’a pas été reprise sur Netflix comme ses showrunners l’espéraient. Bonnes filles a diffusé son dernier épisode, « Nevada », en juillet 2021.

« Eh bien, nous avons tout donné », a écrit Hendricks sur Instagram au milieu Bonnes filles‘ annulation. «Nous l’avons vraiment fait. Merci à nos incroyables fans au fil des ans pour toute votre passion et votre soutien. »

Depuis Bonnes filles terminé, le Histoire de jouets 4 l’acteur a retrouvé Retta pour une journée d’indulgence en août 2021. Quant à son prochain projet, le nouveau film d’Hendricks, L’histoire de la vie d’AJ Fikry, est en pré-production.