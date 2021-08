La star de Gogglebox Mary Cook est décédée à l’âge de 92 ans

All Star Chuck Taylor All Star Summer Sparkle basse pour Enfant plus âgé Silver taille: 27 (4 a 12 ans)

BRILLEZ PLUS QUE LE SOLEIL. Cette Chuck légère est tissée en coton métallique pour une finition étincelante qui brille au soleil. La doublure douce et la semelle intérieure SmartFOAM assurent un confort optimal, pour que votre enfant puisse se concentrer sur l'essentiel : jouer. Caractéristiques du produit Sneakers basses en coton. Semelle intérieure SmartFOAM pour un amorti optimal. Tissu métallique pour une finition scintillante. Doublure douce pour plus de confort. Étiquette de languette tissée et plaque standard.