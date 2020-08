La star de “Glee” Lea Michele montre sa première photo de bébé

27/08/2020 09h41

Lea Michele et Zandy Reich sont récemment devenus parents pour la première fois. Maintenant, l’actrice a partagé une première photo de son fils.

Lea Michele (33 ans, “Scream Queens”) et son mari Zandy Reich ont laissé le monde participer au bonheur de leur bébé. L’actrice américaine a désormais partagé un premier cliché de son fils Ever Leo avec ses 6,4 millions d’abonnés sur Instagram.

Une “vraie bénédiction”

«Toujours reconnaissante pour cette vraie bénédiction», a commenté la femme de 33 ans sur la photo en noir et blanc qu’elle a publiée sur son compte mercredi 26 août. On peut le voir dessus: un petit pied de bébé soigneusement mis en coupe dans les mains des parents.

Source: instagram.com

L’ancienne comédienne “Glee” et l’entrepreneur ont célébré la naissance de leur premier enfant le 20 août. Une source non précisée a déclaré au magazine américain «People»: «Tout le monde est heureux et bien – et ils sont extrêmement reconnaissants.

Michele a annoncé sa grossesse en mai dernier avec une photo sur Instagram. Elle et Reich sont mariés depuis mars 2019. Les deux se sont rencontrés presque deux ans plus tôt.

