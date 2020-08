La star de Girls Aloud révèle une bataille “ dévastatrice ” contre le cancer

Sarah Harding, de Girls Aloud, a révélé qu’elle avait un cancer. (Twitter)

Sarah Harding, la chanteuse anglaise bien-aimée et star de Girls Aloud, a révélé mercredi 26 août qu’elle luttait contre un cancer du sein avancé.

Dans un chaîne de tweets, la chanteuse a relaté son diagnostic à côté d’une photo d’elle-même dans une blouse de patient allongée dans un lit d’hôpital.

Elle a écrit: «Il n’y a pas de moyen facile de dire cela et en fait cela ne semble même pas réel d’écrire cela, mais voilà.

«Plus tôt cette année, j’ai reçu un diagnostic de cancer du sein et il y a quelques semaines, j’ai reçu la terrible nouvelle que le cancer s’était propagé à d’autres parties de mon corps.

Son message a été inondé de messages touchants de soutien de milliers de fans, y compris certains de ses camarades de groupe Girls Aloud.

Salut à tous,

J’espère que vous vous sentez tous en sécurité et bien en ces temps incertains. Je n’ai pas posté ici depuis si longtemps, merci à tous ceux qui m’ont contacté, cela signifie vraiment beaucoup.

Je pense que le moment est venu de partager ce qui se passe. pic.twitter.com/gxzOAl71vS – Sarah Harding (@SarahNHarding) 26 août 2020

«Je me bats aussi fort que possible.

Harding, 38 ans, a expliqué qu’elle suit des séances de chimiothérapie et qu’elle «se bat» aussi fort qu’elle le peut. Elle a été invitée à révéler les diagnostics publiquement après que des rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux selon lesquelles elle aurait été repérée dans un hôpital.

«Ma mère, ma famille et mes amis proches formidables m’aident à traverser cela, et je tiens à remercier les merveilleux médecins et infirmières du NHS qui ont été et continuent d’être des héros», a-t-elle poursuivi.

“Je fais de mon mieux pour rester positif et je vous tiendrai au courant de la façon dont je vais.”

«En attendant, j’espère que vous comprendrez et respecterez tous ma demande de confidentialité pendant cette période difficile.»

Ces dernières années, la hitmaker a maintenu un profil bas, publiant à peine en ligne, sauf pour partager son soutien à d’autres chanteurs ou célébrer les anniversaires des jalons historiques de Girls Aloud.

Cheryl Tweedy, sa collègue de groupe, a brisé son propre silence de plusieurs mois sur les réseaux sociaux en tweetant un emoji au cœur brisé quelques secondes à peine après l’annonce de Harding.

💔 – Cheryl (@CherylOfficial) 26 août 2020

Sur Instagram, Nadine Coyle a écrit: «Je t’aime! J’ai toujours pu réaliser des miracles en cas de besoin!

«Je suis ici pour [you] tout le chemin et le sera toujours!

D’innombrables fans ont rejoint les membres de Girls Aloud dans un chœur de soutien à Sarah Harding.

Salut Sarah, alors, désolé d’entendre vos nouvelles. Le pays / monde sera derrière vous, vous tenant la main à travers cela. Vous êtes fort et pouvez combattre cette terrible maladie. Envoi de câlins massifs et d’amour ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ https://t.co/Faamdu3jiC – Julie Light (Orton) (@julie_light) 26 août 2020

C’est tellement dévastateur d’entendre «Sarah est encore jeune, elle fait du yoga et mange sainement, mais le cancer est toujours aussi cruel et aveugle. J’espère vraiment que Sarah ira bien (parce qu’elle est de Stockport et que nous sommes très forts 😉) mais n’oubliez pas de vérifier vos seins pals💖 https://t.co/pITK9ukeLW – Riva Giorno (@Bex_Potato) 26 août 2020

Envoyez à Sarah votre amour et votre soutien – elle en a besoin. Des nouvelles dévastatrices. https://t.co/sGzQ17WXCP – Manteau confisqué de Pete Burns (@harrisonjbrock) 26 août 2020