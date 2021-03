La star de ‘Ginny & Georgia’ s’exprime après que Taylor Swift a critiqué la série

Antonia Gentry, l’une des stars de la nouvelle série Netflix « Ginny & Georgia » s’exprime en défense de l’émission à la suite de critiques sévères de Taylor Swift.

Le drame télévisé, qui suit la vie d’un duo mère-fille et a été décrit comme « Gilmore Girls » mais avec une torsion, est entré dans la ligne de mire du chanteur de « Willow » cette semaine. Swift, 31 ans, a riposté sur ce qu’elle a appelé une « blague profondément sexiste » que la série faisait à son sujet.

Pour en savoir plus, suivez TMRW sur Instagram à @tmrwxtoday.

Antonia Gentry joue le rôle de Ginny et Brianne Howey joue le rôle de sa mère Georgia dans « Ginny & Georgia ». Gracieuseté de Netflix

Dans un tweeter posté lundi, la pop star n’a fait aucune hésitation sur le fait qu’elle pensait que la réplique de Ginny, 15 ans, à sa mère Georgia (jouée par Brianne Howey) – « Vous passez par les hommes plus vite que Taylor Swift » – n’était pas seulement sexiste, mais écriture de blague paresseuse.

Hey Ginny & Georgia, 2010 a appelé et elle veut récupérer sa blague paresseuse et profondément sexiste. Que diriez-vous d’arrêter de dégrader les femmes qui travaillent dur en définissant cette merde de cheval comme FuNnY. Également, @netflix après Miss Americana, cette tenue n’a pas l’air mignonne sur vous 💔 Joyeux Mois de l’histoire des femmes je suppose pic.twitter.com/2X0jEOXIWp – Taylor Swift (@ taylorswift13) 1 mars 2021

« Hey Ginny & Georgia, 2010 a appelé et il veut que sa blague paresseuse et profondément sexiste revienne », a commenté Swift. Les fans de Swift ont immédiatement répondu par des appels à « RESPECT TAYLOR SWIFT » et à ne pas l’utiliser comme punchline. Swift est sorti avec plusieurs partenaires au fil des ans, mais entretient une relation avec l’acteur Joe Alwyn depuis quatre ans.

Vendredi, Gentry a publié ce que beaucoup considéraient comme une réponse aux critiques de Swift sur Instagram. Et bien qu’elle n’ait pas répondu directement aux commentaires de Swift, elle a remercié les fans pour leur soutien et a expliqué à quel point jouer le personnage de Ginny Miller signifiait pour elle.

« Merci pour l’amour et le soutien que vous m’avez témoigné ainsi que pour notre émission » Ginny et Georgia « au cours de la semaine dernière », a commencé Gentry, 23 ans, dans son message. « Je n’aurais jamais imaginé quelque chose comme ça en tant que jeune fille – c’est-à-dire avoir une voix capable d’avoir un impact. C’est tellement significatif de voir les centaines de messages de fans dans ma boîte de réception qui se sentent vus, entendus et compris grâce au spectacle et ses personnages. «

Gentry, qui est biraciale, a déclaré qu’il était réconfortant de jouer un personnage qui reflétait qui elle grandissait.

« En tant que personne qui a grandi se sentant sans voix et sans importance, et qui ne se voyait pas reflétée à l’écran, Ginny Miller était enfin un sursis », a-t-elle écrit. « Enfin, un personnage qui était tout aussi confus et imparfait que moi a une chance d’exister. Ginny Miller, bien que fictive, est un personnage qui reflète toutes les contradictions et imperfections de la vie. »

Gentry a reconnu que bien que son personnage Ginny soit imparfait, ce trait est ce qui la rend si facile à comprendre.

« Elle fait des erreurs – moralement, mentalement, physiquement, émotionnellement – et pas seulement en elle-même, mais dans le monde brisé dans lequel elle vit », a-t-elle poursuivi.

En rapport

Howey, la co-star de Gentry, n’a pas non plus répondu directement aux commentaires de Swift, mais a partagé deux photos des coulisses sur Instagram d’elle avec Gentry et Diesel La Torraca, qui incarne le frère de Ginny et le fils de Georgia, Austin Miller, dans l’émission.

Howey a simplement sous-titré les instantanés, en écrivant «Tout mon 🌎! #Ginnyandgeorgia», en utilisant un emoji de globe.

Gentry a conclu son message en remerciant tous ceux avec qui elle a travaillé et ceux qui ont soutenu l’émission.

« Je suis ravie de travailler avec des femmes talentueuses, sérieuses et honnêtes qui n’ont pas peur de tirer le rideau et d’exposer toutes les subtilités de la vie – les bonnes et les mauvaises, le tout avec un verre de vin à la main et une langue à toutes les personnes qui ont envoyé des centaines de messages sur le fait de se sentir vue pour la première fois, que ce soit via Ginny ou un autre personnage de «Ginny et Géorgie», merci pour votre voix et votre inspiration », a-t-elle écrit en concluant:« Avec tant d’amour, Toni. «

Dans un communiqué de presse pour l’émission, la productrice Debra J. Fisher a déclaré: «Nous voulions que ‘Ginny & Georgia’ soit une promenade amusante et agréable sur les femmes, par des femmes, pour tout le monde; une qui dépeignait une mère nuancée et compliquée. relation de fille et amitiés féminines superposées d’une manière qui n’est pas toujours vue dans les émissions. «