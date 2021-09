La star de Game of Thrones, Pilou Asbaek, rejoint le redémarrage du lot de Salem dans le rôle de méchant

Le casting de la prochaine adaptation de New Line de Stephen King Lot de Salem continue de croître avec Game of Thrones et Aquaman et le royaume perdu la star Pilou Asbaek rejoignant l’ensemble déjà haletant en tant que Richard Straker, le serviteur humain du vampire Barlow, qui prépare la ville à l’arrivée de son maître à travers un certain nombre d’actes douteux. L’acteur arrive dans le projet frais de son travail sur le James Wan réalisé Aquaman suite, et bien sûr son méchant Game of Thrones le rôle du sadique Euron Greyjoy.

La nouvelle adaptation du deuxième roman de King est écrite par Gary Dauberman, qui a également travaillé sur la version cinématographique en deux parties de CE qui s’est avéré être un énorme succès en 2017 et 2019, et cette fois assume également le rôle du réalisateur pour l’histoire d’une petite ville, qui devient la cible d’un ancien vampire qui commence lentement à prendre le contrôle des personnes qui y vivent avec l’aide de son serviteur ; le rôle qui sera assumé par Pilou Asbæk.

Le nouveau Lot de Salem Le casting est dirigé par Lewis Pullman qui incarne l’écrivain Ben Mears, un homme de retour dans sa ville natale à la recherche d’inspiration pour un nouveau roman. Comme d’habitude avec les histoires de King, l’auteur n’est pas en ville longtemps avant que des choses étranges ne commencent à se produire et avant qu’il ne le sache, Mears dirige un petit groupe de citadins alors qu’ils tentent de détruire la présence maléfique qui s’est abattue sur eux. Il a également été annoncé qu’Alfre Woodard jouera le Dr Cody.

C’est techniquement la quatrième fois que la première incursion de King dans le monde des vampires prend vie à l’écran. Il a été adapté à l’origine dans les années 1970 en tant que mini-série télévisée mettant en vedette David Soul, et présentait l’une des itérations les plus emblématiques du diabolique M. Barlow qui a été vue à l’écran, avec une peau bleue et deux crocs centraux, l’image a été vu et imité plusieurs fois depuis. Rob Lowe et Donald Sutherland ont dirigé une deuxième mini-série au début des années 2000, qui a mis à jour le style et les effets mais ne pouvait pas vraiment apporter le ton et la chair de poule de l’original. Plus récemment, l’intrigue de Lot de Salem a été imbriqué dans l’intrigue de la série télévisée basée sur King château de PierreLa deuxième saison de , qui a vu l’arrivée du vampire travaillée autour d’une histoire d’une jeune Annie Wilkes, mieux connue pour être jouée par Kathy Bates dans Misère.

L’acteur danois Asbaek n’est pas étranger à jouer des rôles qui sont moins que sains, donc le rôle de Straker devrait être parfaitement adapté. Depuis la position finale de son personnage dans la finale de Game of Thrones, Pilou Asbaek a joué aux côtés de Sylvester Stallone dans le film Samaritain, et le prochain ISS, un film de science-fiction avec Chris Messina. Il sera également bientôt vu dans l’émission Blumhouse Cours chérie Cours, et en Snafu avec Jackie Chan et John Cena.

La nouvelle adaptation de Lot de Salem devrait arriver dans les salles le 9 septembre 2022.

