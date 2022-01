La star de Game of Thrones, Peter Dinklage, critique les créateurs de la série préquelle House of the Dragon

Le diffuseur américain HBO célébré avec la série internationale à succès jeu des trônes un succès sans précédent, désormais accompagné d’un première série préquelle Maison du Dragon devrait être poursuivi. La nouvelle production a également été écrite par Bucautor George R.R. Martins et la saga A Song of Ice and Fire.

Parce que l’intrigue, cependant siècles avant les événements par GoT est réglé et pour la première fois par le Les débuts de Westeros et le Ascension de la puissante famille Targaryen dit, une réunion avec des personnages bien connus et aimés de GoT est malheureusement impossible.

L’acteur de Tyrion Peter Dinklage critique les fabricants du GoT

Cela inclut le célèbre acteur de Tyrion Pierre Dinklage, qui est aujourd’hui en conversation avec Marc Maron pour son podcast WTF un premier bilan de « La Maison du Dragon » sont. L’acteur est assez dur avec le diffuseur américain, même s’il fait aussi l’éloge des réalisateurs de la nouvelle série.

Au début, l’acteur regrette profondément que aucun des acteurs originaux fait partie de la nouvelle série. Même si c’est une goutte d’amertume du point de vue de Peter Dinklage (et certainement aussi du point de vue des fans), le concept de la série envisage désormais que Préhistoire du GoT dire. Mais c’est exactement ce que c’est point critique majeur, que l’interprète met.

Matt Smith et Emma D’Arcy dans le rôle du prince Daemon Targaryen et de la princesse Rhaenyra Targaryen. © HBO – « Maison du Dragon »

Selon lui, ce sont raison d’être du concept de la part des faiseurs avant tout de nature financière. Aussi les producteurs de la station pas de vrai risque entrez, contrairement à la série principale à cette époque:

« HBO a pris un gros risque avec notre émission. Les débuts ont été difficiles, mais pourquoi ne recommencent-ils pas ? Ce n’est pas un risque. C’est une chose éprouvée qui fonctionne.

Peter Dinklage justifie sa critique par le fait qu’un Début du GoT pas vraiment prévisible que ce serait un tel succès, après tout, seuls quelques fans inconditionnels connaissaient la série de livres. Mais vous avez fait confiance à la question et pris de nombreuses décisions risquées, comme laisser l’acteur principal mourir après seulement quelques épisodes, ce qui a marqué l’histoire de la série à ce jour.

Maintenant, du point de vue de l’acteur, ils veulent Les producteurs jouent trop la sécurité et vous-même d’une certaine manière se reposer sur ses lauriers, en faisant un continuer simplement la marque établie.

Le succès de House of the Dragon n’est pas un succès infaillible

La question de savoir si la nouvelle série préquelle « House of the Dragon » peut répéter le succès de « Game of Thrones » est encore complètement ouverte. D’une part, les dernières saisons de la Série originale fortement critiquée. La raison en est que les fabricants ont manqué de modèles et qu’eux-mêmes les décisions importantes entre vos mains pris, comme le développement des personnages principaux et la sortie de série.

Il faut contrer que « La Maison du Dragon » est définitivement de retour sur une Modèle de livre basé sur George RR Martin (« Fire & Blood ») et le célèbre auteur du GoT lui-même est impliqué dans l’adaptation de la série à titre consultatif. De plus, bien sûr, les exigences et les attentes des nombreux fans de la nouvelle série GoT sont grandes, ce qui doit supporter une comparaison avec l’original.

Peter Dinklage honore également cela dans toutes ses critiques de la station, dans lesquelles il corrige que préquelles « ça va être une très bonne série » et il pense particulièrement aux créateurs et producteurs de séries Miguel Sapochnik et Ryan J. Condal.

Premières impressions de la nouvelle série GoT livre un première bande-annonce, que vous pouvez revoir ici. Tout plus loin informations importantes sur la Maison du Dragon nous vous l’avons résumé ici. UNE La date de lancement est prévue pour plus tard dans l’année respectivement.