La star de Game Of Thrones, Liam Cunningham, 60 ans, surprend les fans avec un physique déchiré

L’acteur, qui a joué Davos Seaworth dans la série fantastique populaire, a fêté ses 60 anse date d’anniversaire plus tôt cette semaine, et a décidé de marquer l’occasion en partageant une photo de lui au gymnase.

Il a écrit: « Garder la rigor mortis à distance alors que 60 ans est sur le point de me frapper comme un dix-huit roues! Un grand merci à Paul et Siobhan à @bodybyrne.«

En un instant, il s’assoit avec désinvolture sur un banc de musculation, portant un short et un gilet, exhibant ses bras incroyablement musclés.

Cunningham est apparu pour la première fois dans game des trônes dans la série deux, et est resté dans l’émission jusqu’à sa conclusion en 2019.

Parler à Le journaliste hollywoodien en 2017 avant la dernière saison, il mentionné le scomment a été son travail « le plus fier », et l’a senti a été un « cadeau extraordinaire ».

Il a dit: « David et Dan y travaillent depuis 12 ans. L’énergie et la quantité de puissance cérébrale et humaine nécessaires pour obtenir cette chose aussi bonne qu’extraordinaire. C’est boucler la boucle, c’est ce qui va se passer. Il sera temps pour nous tous de passer à autre chose.