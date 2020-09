La star de “Game of Thrones” Lena Headey est à peine reconnaissable

01.09.2020 à 20h42

Avec un masque et une crinière sauvage: les fans voient rarement l’actrice Lena Headey.

L’actrice Lena Headey (46 ans) porte normalement ses cheveux noirs épinglés ensemble, mais dans “Game of Thrones”, elle a utilisé une perruque blonde comme Cersei Lannister. Tout à fait différent sur sa dernière photo Instagram, sur laquelle la Britannique est à peine reconnaissable: un masque facial couvre son visage, ses cheveux bruns se dressent.

«À quelle fréquence est-ce que je peigne mes cheveux?» A demandé Headey à 3,6 millions d’abonnés en même temps. Elle a donné les réponses possibles: «R: Jamais. B: Jamais. C: Seulement quand je suis chez le coiffeur et qu’il me le demande. »Dans les commentaires, la plupart de leurs fans ont tapoté la réponse C, probablement aussi parce que Headey est visiblement dans un salon de coiffure sur la photo. La dernière heure a-t-elle sonné pour la crinière sauvage et les approches grises que l’on voit clairement sur l’instantané?

Source: instagram.com

(ncz / spot)