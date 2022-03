La star de Futurama, John DiMaggio, partage l’art de Bender Beach avant le retour de la série

Pendant un moment, il a semblé que le renouveau des séries animées Futurama ne mettrait pas en vedette les talents vocaux de l’acteur vocal original John DiMaggio, qui a exprimé le personnage de Bender dans toutes les itérations précédentes de la série. Cependant, après quelques disputes dans les coulisses, tout s’est bien passé et la voix de Bender sera de retour dans la série à son retour sur Hulu. Juste pour montrer à quel point il y a de l’amour pour le personnage et l’acteur qui le joue, DiMaggio a partagé quelques images sur Twitter de certaines œuvres d’art de Bender qui avaient été créées sur la plage de la station balnéaire où il séjourne au Mexique.

Futurama a fait ses débuts en 1999 avec la création de Les Simpsons cerveau Matt Groening. La série raconte l’histoire du livreur du XXe siècle Fry, qui se retrouve par inadvertance en l’an 3000. En tant qu’ami et collègue de Fry, Bender est l’un des personnages les plus aimés de la série, un personnage profondément imparfait qui aime jouer, boire, fumer et toute autre chose qu’il ne devrait vraiment pas. Lorsqu’il a été annoncé que la série ferait un autre retour pour produire ses premiers nouveaux épisodes depuis 2013, il a fallu beaucoup de temps à DiMaggio pour finalement accepter de revenir avec le reste de la distribution, rendant les fans de la série très heureux dans le processus. .

Les nouvelles images partagées par DiMaggio, l’acteur pose à côté de l’immense dessin de Bender dans le sable, sur lequel sont écrits au-dessus les mots « Esperanza vous accueille, El Jefe ». Dans son message, DiMaggio a écrit: «Oh salut, juste des vacances bien méritées et cela arrive… grand merci au personnel d’Esperanza. Au-dessus et au-delà.





Futurama sans John DiMaggio n’allait jamais arriver





Comédie centrale

L’annonce initiale de FuturamaLe retour de DiMaggio est intervenu au début du mois dernier, et alors que les fans étaient ravis d’apprendre que 21 nouveaux épisodes de la série arriveraient à Hulu en 2023, ils ont rapidement remarqué que le nom de DiMaggio manquait dans la liste des acteurs qui le feraient. reprendre leurs rôles dans le renouveau.

Quelques jours plus tard, DiMaggio s’est rendu sur son compte Twitter pour expliquer exactement pourquoi il ne revenait pas, à l’époque, dans la série, et tout cela se résumait à sa conviction que les acteurs de la voix étaient massivement sous-payés pour leur travail. Cela a apparemment conduit à une confrontation entre les producteurs et l’acteur, avec d’autres artistes de la voix tels que Marvel et l’actrice de voix off de DC, Tara Strong, se sont prononcés en faveur de l’opinion de DiMaggio selon laquelle les acteurs de la voix ont été largement amenés à sentir qu’ils étaient remplaçables et pourraient être payé une fraction du coût des acteurs à l’écran.





Bien qu’il ait pu sembler pendant un certain temps que Futurama pourrait aller de l’avant sans leur star originale de Bender, l’énorme quantité de soutien des fans pour l’acteur suggérait qu’ils feraient tout ce qu’ils devaient pour embarquer DiMaggio et éviter une révolte des téléspectateurs s’ils tentaient de le remplacer. Pour cette raison, le résultat se dirigeait toujours vers celui qui se terminait, c’est-à-dire DiMaggio de retour à sa place légitime aux côtés de Billy West en tant que Fry et Katey Sagal en tant que Leela. La production de la série devrait commencer cette année avec un objectif de première au début de 2023.





