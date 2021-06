La star de Friends, James Michael Tyler, révèle un diagnostic de cancer de stade 4

James Michael Tyler, mieux connu pour son Amis rôle de Gunther, barista de Central Perk, a révélé qu’il était atteint d’un cancer de la prostate de stade 4, un problème qu’il combat depuis trois ans en privé. L’acteur est apparu sur Aujourd’hui ce matin et a annoncé la nouvelle du stade avancé de la maladie, diagnostiquée pour la première fois lors d’un examen de routine en 2018.

Il est apparu dans un message de la Prostate Cancer Foundation, exhortant les hommes à se faire dépister pour la maladie et à subir des dépistages le plus tôt possible pour obtenir un diagnostic précoce et se donner les meilleures chances de la vaincre.

S’adressant à Craig Melvin lors de l’émission, James Michael Tyler a déclaré : « On m’a diagnostiqué un cancer de la prostate avancé, qui s’était propagé à mes os. Je suis confronté à ce diagnostic depuis presque trois ans. … C’est le stade 4 (maintenant). Cancer à un stade avancé. Donc finalement , tu sais, ça va probablement m’avoir. »

Tyler est apparu dans plus de 50 épisodes de Amis, sa première apparition étant dans le deuxième épisode en 1994 jusqu’au dernier épisode en 2004. Il a également fait une apparition dans HBO Max’s Amis : La Réunion. Un favori des fans de la sitcom, la nouvelle de sa maladie sera une triste révélation pour beaucoup de ceux qui sont toujours dévoués à la série près de 20 ans depuis la diffusion de son dernier épisode.

Parlant de son diagnostic initial, Tyler a poursuivi en expliquant que même s’il était soumis à un dépistage annuel, le cancer n’a pas été découvert suffisamment tôt pour l’empêcher de progresser dans d’autres parties de son corps.

« J’avais 56 ans à l’époque, et ils testent le PSA, qui est un antigène spécifique de la prostate », a poursuivi Tyler. « Cela est revenu à un nombre extraordinairement élevé … J’ai donc su immédiatement quand je suis allé en ligne et j’ai vu les résultats de mon test sanguin et de mes analyses de sang qu’il y avait manifestement quelque chose qui n’allait pas là-bas. Presque immédiatement, mon médecin m’a appelé et m’a dit « Hé, j’ai besoin que vous veniez demain parce que je soupçonne que vous pourriez avoir un problème assez grave avec votre prostate. » »

Tyler a pu aller régulièrement pendant environ un an grâce à un traitement hormonal, qui consistait en trois médicaments, et bien qu’ils aient été optimistes quant à son état au début, la propagation de ses os et de sa colonne vertébrale a entraîné une paralysie du bas du corps et il a été Juste au moment de l’arrivée de la pandémie de Covid19, le cancer est devenu plus agressif.

« Tout ce que j’avais à faire était de prendre une pilule matin et soir, et boum, la vie était à peu près normale », a expliqué Tyler, notant qu’il était même apparu sur AUJOURD’HUI pendant cette période pour une autre « Amis » retrouvailles. « … Je l’avais alors, mais (pouvais) fonctionner normalement. … Je me sentais bien, honnêtement. Je n’avais aucun symptôme, je n’ai ressenti aucun symptôme. Et c’était très facile à régler. J’ai manqué d’aller faire un test, ce qui n’était pas une bonne chose. Le cancer a donc décidé de muter au moment de la pandémie, et ainsi il a progressé. »

Bien que les recommandations de dépistage varient en fonction de l’origine ethnique, de l’âge et de divers autres facteurs, Tyler a souligné qu’un diagnostic précoce reste le meilleur moyen de traiter la maladie. « Beaucoup d’hommes, s’ils attrapent cela tôt, c’est facilement traitable », a déclaré Tyler. « Je ne veux pas que les gens aient à vivre ce que j’ai vécu. Ce n’est pas … un processus facile. »

Tyler a également exprimé sa déception de ne pas pouvoir participer en personne au HBO Max Réunion d’amis, au lieu de devoir apparaître via une connexion zoom. Il a révélé que de nombreux acteurs étaient au courant de sa maladie, tout comme les producteurs de la série, et il était reconnaissant pour leur soutien. « Je voulais en faire partie, et au départ j’allais être sur scène, au moins, avec eux, et pouvoir participer à toutes les festivités », a-t-il déclaré. « C’était aigre-doux, honnêtement. J’étais très heureux d’être inclus. C’était ma décision de ne pas faire partie de cela physiquement et de faire une apparition sur Zoom, essentiellement, parce que je ne voulais pas déranger, vous savez ? … Je ne voulais pas dire : ‘Oh, et au fait, Gunther a un cancer.' »

Il a terminé en disant que son objectif en annonçant la maladie était de « sauver une seule vie » en sensibilisant les gens à l’importance du dépistage et du diagnostic précoce. Il a dit: « » Cela m’a fait, personnellement, réaliser à quel point chaque moment est important, chaque jour. Et se battre. N’abandonnez pas. Continuez à vous battre. Restez aussi léger que possible. Et avoir des objectifs. Fixer des objectifs. Mon objectif cette année était de voir mon 59e anniversaire. Je l’ai fait le 28 mai. Mon objectif maintenant est d’aider à sauver au moins une vie en annonçant cette nouvelle. »

Nous lui souhaitons bonne chance dans son traitement, et nous l’accompagnons alors qu’il combat une maladie aussi terrible. Son message de la Fondation du cancer de la prostate peut être consulté ci-dessous. Cette nouvelle a été couverte pour la première fois à la date limite.

Sujets : Amis