La star de Coronation Street, Jude Riordan, a tenu à atteindre le micro alors qu’il accepte la NTA

Rue du CouronnementLa jeune star de Jude Riordan a réchauffé le cœur de la nation après avoir remporté ce soir son National Television Award du meilleur nouveau venu – devant être tenu devant le microphone pour parler par l’animateur Joel Dommett parce qu’il n’était pas assez grand pour l’atteindre.

Après avoir découvert qu’il avait gagné, un Riordan ravi s’est approché de la scène et s’est approché du micro, seulement pour prendre conscience de il n’était pas assez grand pour l’atteindre.

« Oh ma parole! », a-t-il crié au micro.

À ce point, Dommett s’avança et le tint debout, tandis qu’un Riordan rayonnant se tourna vers lui et dit poliment : « Merci! »

Crédit : ITV

Riordan a poursuivi: « C’est incroyable. Je voudrais juste dire merci à tous mes fans d’avoir voté pour moi et tous mes Corrie les acteurs et l’équipe pour m’avoir aidé, et ma famille pour m’avoir soutenu… et oui, c’est principalement ça! »

Donnant un coup de pouce à la foule, il a ajouté: « Merci les gars! »

Partageant des captures d’écran du moment amusant, un téléspectateur a tweeté : « Aw, le petit @JudeRiordan qui a remporté un National Television Award et qui n’a pas atteint le micro était un moment si doux. Il est brillant dans #Corrie. Félicitations Jude ! #NTAs. »

Crédit : PA

Quelqu’un d’autre a déclaré: « Le moment le plus emblématique des NTA est Joel Dommett qui brandit Jude Riordan car il ne pouvait pas atteindre le microphone #NTA. »

Un troisième a jailli: « Jude Riordan remportant le prix du meilleur nouveau venu a fait ma journée, m’a fait pleurer en voyant son petit sourire #NTAs. »

Un autre a ajouté: « Jude Riordan prononçant son discours d’acceptation tout en étant retenu par #JoelDommett est la chose la plus drôle que j’ai vue aux #NTA! Félicitations Jude. »

