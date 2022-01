La star de Comic Book Men, Robert Bruce, retrouvée morte dans une unité de stockage

Kevin Smith présente ses condoléances après le décès de son ami et star de la télé-réalité Robert Bruce. Connu comme un acteur de la série AMC Hommes de bande dessinée, Bruce a été retrouvé mort vendredi dans une installation de stockage du New Jersey. Il avait 62 ans.

Selon NJ.com, les agents de Bruce ont répondu à l’installation de stockage de documents professionnels City Center Plaza après avoir reçu un appel indiquant que quelqu’un avait signalé un corps dans une unité de stockage. Apparemment, Bruce n’avait pas eu de nouvelles depuis plusieurs jours et sa famille avait découvert qu’il vivait peut-être dans l’unité de stockage du sous-sol qui servait également de bureau. Inquiet, un ami proche de la famille a visité l’établissement et a trouvé le corps de Bruce.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

On ne sait pas pour le moment depuis combien de temps Bruce est décédé, et la cause du décès n’a pas encore été découverte. La mort n’est pas considérée comme suspecte et il n’y a aucun signe apparent d’acte criminel, bien que le bureau du médecin légiste du comté de Middlesex enquête actuellement. La police encourage toute personne disposant d’informations susceptibles de l’aider dans l’affaire à la contacter immédiatement.

Hommes de bande dessinée diffusé à l’origine sur AMC de 2012 à 2018. Situé dans la boutique de bandes dessinées de Kevin Smith, Jay and Silent Bob’s Secret Stash, l’émission mettait en vedette Bruce dans 34 épisodes. Il a également eu des crédits en tant que producteur et consultant pour 82 épisodes au total. La série AMC a certes accru sa notoriété mais il était déjà bien connu en tant qu’expert en objets de collection avant d’apparaître au programme. Smith a depuis réagi à la nouvelle sur Twitter après avoir été informé de la mort de Bruce par son frère, John Bruce.

« Félicitations, je tiens à vous informer avec une grande tristesse que Robert Bruce (mon frère) est décédé la semaine dernière dans son bureau de Redbank, NJ. Je pars chez moi demain pour aider sa famille après avoir été absent pendant de nombreuses années. Des prières en cette nouvelle année pour lui et sa famille », déclare le tweet de John.

« Mes condoléances! Je suis vraiment désolé de lire ceci, John », a répondu Smith, révélant comment Robert avait presque eu sa propre émission. « (Robert Bruce) a toujours été un ajout bienvenu à tout épisode de Hommes de bande dessinée, ainsi qu’un gars sympa. Rob va me manquer. (AMC a tourné une bobine de grésillement pour un spin-off avec Rob et sa famille avant de se débarrasser de toutes les émissions de téléréalité.)

Il y en a beaucoup d’autres qui honorent Bruce après l’annonce de la mort de la star de la télé-réalité. Un autre article hommage du podcast Tell Em Steve-Dave ajoute: « Nous sommes tristes d’annoncer le décès de notre ami, Robert Bruce. Il restera dans les mémoires comme l’expert de la culture pop sur Hommes de bande dessinée, de ses récits de conquêtes de marchés aux puces, et giflant Michael Zapcic cette fois-là. Vous étiez vraiment unique en votre genre et vous nous manquerez. »





Espérons qu’au fur et à mesure que l’enquête se poursuivra, la famille trouvera des réponses sur ce qui s’est passé avec Bruce. En ce moment, nos condoléances les accompagnent ainsi que tous ses proches et ressentant la douleur de son décès. Repose en paix Robert Bruce.





La bande-annonce de la saison 6 de Peaky Blinders promet un dernier accord pour Tommy Shelby Les fans attendent depuis longtemps la dernière saison de Peaky Blinders, et il semble qu’ils sortent en beauté.

Lire la suite





A propos de l’auteur