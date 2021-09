La star de « Cake Boss » Buddy Valastro﻿ fait le point sur la santé 1 an après une blessure horrible

Il y a un an, Buddy Valastro pensait qu’il ne cuisinerait plus jamais, mais la star de « Cake Boss » est de retour dans la cuisine et partage une mise à jour sur sa santé après une horrible blessure à la main en septembre dernier qui a menacé de mettre fin à sa carrière.

Le maître du gâteau s’est entretenu avec Rachael Ray cette semaine et a révélé que sa main était guérie à 95% après avoir été empalée par une machine dans le bowling de sa famille l’année dernière.

« Si c’est aussi bon que possible, Rachel, je vais le prendre », a-t-il déclaré.

Valastro, 44 ​​ans, a montré ses talents de décorateur lors de l’interview et a déclaré qu’il se sentait béni de pouvoir toujours poursuivre sa passion.

« Le fait que je sois toujours capable de faire ce que j’aime, c’était incroyable », a-t-il déclaré.

Le père de quatre enfants a fait la une des journaux en septembre 2020 lorsqu’il a révélé qu’une tige de métal avait empalé sa main droite à plusieurs reprises alors qu’il tentait de redémarrer le déposeur de quilles dans le bowling de sa famille. Son fils adolescent, Buddy Jr., est passé à l’action à l’époque et, avec l’aide de son frère Marco, a aidé à couper leur père de la machine.

Dans une interview avec 45secondes.fr le mois suivant l’incident, Valastro s’est étouffé en parlant de la bravoure de Buddy Jr.

« Je suis tellement fier de mon fils. Je ne peux tout simplement pas imaginer qu’ils ont dû traverser cela et qu’ils ont fait ce qu’ils ont fait. Alors, merci mon fils », a-t-il déclaré.

Valastro a subi une intervention chirurgicale d’urgence pour retirer la tige de sa main, puis a subi une opération séparée par un chirurgien orthopédiste.

En réfléchissant à l’année écoulée, la star de « Cake Boss », qui joue également dans l’émission Food Network « Buddy vs. Duff », a déclaré à Ray qu’il avait du mal à croire à quel point il avait de la chance d’avoir fait un rétablissement aussi rapide.

« Ce fut définitivement une course incroyable et le fait que je sois toujours capable de faire ce que j’aime… comme faire cette dernière saison de » Buddy vs. Duff « , c’était incroyable parce que je pouvais toujours le faire. » il expliqua.

En rapport

Ray n’a pas pu s’empêcher d’être d’accord, disant qu’une récupération de 95% lui semble plutôt bonne :

« Une fois que vous avez dépassé un certain âge, 95% nous le prendrons pour n’importe quoi – notre mémoire, notre corps, notre dos – si nous sommes à 95%, nous sommes bons. »

Valastro a répondu avec un mot simple : « Amen. »

Au cours de leur conversation, la star de « Cake Boss » a révélé que sa fille Sofia, 18 ans, avait exprimé son intérêt à entrer un jour dans l’entreprise familiale, mais pas en tant que décoratrice de gâteaux.

« Sof est déterminée. Elle va (à l’université) pour les affaires et l’hôtellerie. Elle dit : ‘Papa, je vais reprendre l’affaire un jour.’ Et j’ai dit : ‘Hé, écoute, c’est super’, parce qu’elle a un excellent esprit d’entreprise et qu’elle a cette éthique de travail », a-t-il déclaré.