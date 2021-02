La star de Bridgerton taquinée quand la saison 2 arrive sur Netflix

Bridgerton est devenu la plus grande sortie de l’histoire de Netflix et une deuxième saison était inévitable. Moins d’un mois après sa première, le géant du streaming a confirmé la suite d’une série qui promet de devenir une longue saga sur la plateforme. La prochaine étape sera de commencer le tournage pour sortir la partie 2 de l’histoire dès que possible. Concernant les dates et les délais, l’acteur Jonathan Bailey s’est prononcé et a assuré la date provisoire du retour de l’événement romantique. Sauvegarde le!

L’interprète d’Anthony a accordé une interview à Entertainment Weekly et a déclaré que l’impact sur l’émission Shonda Rhimes était « complètement sauvage ». Le Britannique a déclaré qu’il était impatient de sortir de l’enceinte pour ressentir la chaleur du public et a indiqué la motivation ressentie par le casting: « Nous allons passer directement à la préparation de la saison 2. Nous sommes tous très excités par cet élan. ».

La succession de livres de Julia Quinn indique que le prochain à être couvert par la série est Le vicomte qui m’aimait, qui a le caractère de Bailey en tant que protagoniste. L’acteur de 32 ans a reconnu qu’il était « excité » pour la nouvelle place qu’il occupera et a répondu s’il ressent une pression supplémentaire: « Ce n’est pas effrayant parce que tout le monde autour de vous va faire des choses incroyables. Toutes les petites histoires, toutes les petites saveurs sont géniales. Le frisson est vraiment de regarder le développement du personnage et de pouvoir jouer avec. La peur était probablement là à la à partir de la saison 1 « .







Comme son partenaire Regé-Jean Page, l’artiste a attiré l’attention pour son apparence physique dès la première saison. En fait, ses favoris sont devenus à la mode dans les salons de coiffure pour copier son style. Dans la note, il a également révélé que l’apparence il l’a coordonné avec le maquilleur et il est né parce qu’il avait une très longue barbe.

Ils affirment que la deuxième saison de Bridgerton sera diffusée sur Netflix

Enfin, Bailey a parlé de la première de la saison deux et a mis une date précise. « Il y a tellement de personnages brillants qui ont tellement de choses à faire, donc ma suggestion serait que vous profitiez de votre année et que vous vous mettiez à l’aise en pensant que vous savez ce qui va se passer. Nous reviendrons tous pour plus de romance, j’espère Noël prochain peut-être plus loin« , conclut-il.