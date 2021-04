La star de Bridgerton, Phoebe Dynevor, semble méconnaissable sur les photos d’un nouveau film

Forte du succès de sa série Netflix «Bridgerton», Phoebe Dynevor se lance déjà dans un nouveau projet passionnant.

L’acteur, 25 ans, tourne actuellement un film intitulé « The Color Room » pour la société de diffusion britannique Sky. Dynevor joue la principale dame, la céramiste Clarice Cliff, qui est décrite comme une «jeune ouvrière vivace dans les Midlands britanniques industriels des années 1920» dans un communiqué de presse.

Le film original suit l’histoire de Cliff alors qu’elle « brise le plafond de verre et révolutionne le lieu de travail au 20ème siècle » et devrait sortir plus tard cette année sur Sky Cinema. La production est actuellement en cours à Stoke-on-Trent et Birmingham, selon Variety, et Sky vient de donner aux fans un premier aperçu de Dynevor sur le plateau.

Jeudi, la société de radiodiffusion a partagé une photo de l’acteur au travail et elle est presque méconnaissable. Les fans ont l’habitude de voir Dynevor avec des cheveux clairs et des robes luxueuses dans « Bridgerton », mais sur la photo, elle berce un bob brun coupé et porte un manteau bleu foncé et une écharpe colorée.

Les fans de « Bridgerton » sont habitués à beaucoup de couleurs et de paysages luxuriants, mais cette photo maussade de l’ensemble montre l’acteur se reflétant alors qu’elle se tient dans une rue brumeuse.

Phoebe Dynevor dans « The Color Room ». Avec l’aimable autorisation de SKY

Dynevor joue dans le film avec Matthew Goode (« A Discovery of Witches »), David Morrissey (« The Walking Dead »), Kerry Fox (« Last Tango in Halifax ») et Darci Shaw (« The Irregulars »), pour n’en nommer qu’un peu de ses co-stars.

Le mois dernier, Dynevor a déclaré en partie qu’elle avait hâte de commencer le tournage dans un communiqué de presse précédent.

«C’est vraiment un honneur de prendre un personnage aussi remarquable», a-t-elle déclaré. «Le scénario est une version contemporaine magnifiquement écrite du XXe siècle, et je suis fier de travailler avec une équipe féminine aussi forte, à la fois devant et derrière la caméra. J’ai hâte de raconter l’histoire de Clarice et, bien sûr, de travailler avec Matthew aussi . «

Cela s’annonce comme un printemps chargé pour l’acteur, qui tourne également la deuxième saison de « Bridgerton » à Londres. Les fans sont ravis que le drame juteux revienne sur Netflix. Quelque chose dont ils ne sont pas vraiment ravis? Le fait que la co-vedette de la première saison de Dynevor, Regé-Jean Page, ne reviendra pas pour la deuxième saison.

