La star de ‘Bridgerton’ Phoebe Dynevor explique comment le duc sera pris en compte dans la saison 2

Regé-Jean Page ne reviendra pas en tant que Simon dans « Bridgerton » pour sa deuxième saison à venir, ce qui amène les fans à se demander comment, exactement, le personnage pourrait être inclus dans la série à succès Netflix.

Le duc d’Hastings de Page est devenu père à la fin de la première saison lorsque l’intérêt romantique Daphne, joué par Phoebe Dynevor, a eu un bébé. Dynevor a déclaré que la présence du duc se ferait toujours sentir.

«Je pense qu’il sera certainement beaucoup mentionné. Je pense que nous verrons le bébé », a-t-elle déclaré à TheWrap. « Et nous allons nous concentrer davantage sur sa relation avec la famille Bridgerton. »

Plus tôt cette année, le créateur de l’émission Chris Van Dusen a annoncé aujourd’hui que l’émission, basée sur la série de livres « Bridgerton » de Julia Quinn, avait été renouvelée pour une deuxième saison qui se concentrera sur la vie amoureuse de Lord Anthony Bridgerton.

Simon ne sera pas là, mais Daphné (et leur bébé) le sera. Liam Daniel / Netflix

« C’est définitivement différent », a déclaré Dynevor, 26 ans, à TheWrap. «Et je l’ai déjà dit, mais je pense que les fans qui ont lu les livres et connaissent les livres sont conscients que chaque saison se concentrera sur le voyage d’un frère différent.

« Et cela pourrait être un peu plus un – pas un choc, mais comme une surprise pour les fans qui aiment tellement l’histoire de Daphné et Simon. Mais je pense que c’est honnêtement la joie de la série à long terme, voir ces différentes histoires d’amour se déroulent.

Le succès de « Bridgerton » a eu tout un impact, avec Page devenant une star et une idole et Dynevor portant ses talents sur grand écran.

Selon les rumeurs, Dynevor et Page sortaient ensemble et le nom de Page a également été jeté comme le prochain James Bond. Dynevor a déclaré qu’elle avait parlé à Page de son départ de la série, les deux étant surpris par la façon dont le drame avait décollé.

« Je pense que c’était inattendu pour nous deux à quel point la série a pris de l’ampleur et la propriété que les gens ont sur les personnages, ce qui est brillant et incroyable à bien des égards », a-t-elle déclaré.

«Mais nous sommes aussi tous les deux des acteurs qui travaillent et nous ne faisons que marcher lentement. Je pense que c’est juste drôle, mais aussi adorable, que les gens se sentent si proches d’eux tous les deux. C’est un compliment et c’est adorable. Et j’ai hâte de voir ce que Regé fera ensuite dans sa carrière.

