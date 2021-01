La star de Bridgerton a répondu aux critiques de la série Netflix

Bridgerton Il a plus que répondu aux attentes élevées avec lesquelles il est venu à Netflix et est préféré pour atteindre des niveaux d’audience similaires à La Casa de Papel ou Stranger Things. Cependant, comme toute émission, il a fait l’objet de critiques avant sa première et une star de la distribution est venue y répondre. Nicola Coughlan a répondu à la controverse avec le succès consommé de la série. De quoi s’agit-il?

L’interprète de Penelope Featherington Elle a 34 ans, Irlandaise, et une ardente défenseure de la diversité. Les différents groupes ethniques présentés par Bridgerton étaient justement à l’origine d’opinions opposées car ils considéraient queNous n’avons pas adhéré aux archives historiques de la régence anglaise. Alors que la série se déroule en 1813, la créatrice Shonda Shimes il a pris de nombreuses libertés artistiques et cela a irrité une partie des critiques.

Bridgerton: la star du casting a répondu aux critiques de la série Netflix

« Vous savez que certaines personnes ont dit: la diversité dans les dramatiques d’époque ne fonctionne pas … 63 millions de ménages le pensaient », a-t-il publié sur son compte Twitter pour clarifier ses pensées. L’actrice est considérée comme une militante des droits humains: Elle se prononce en permanence pour l’égalité des sexes, s’est prononcée en faveur de l’avortement en Irlande et a mené des actions caritatives pour aider un hôpital pour enfants ou les personnes touchées par le coronavirus.

Vous savez que certaines personnes étaient comme « La diversité dans les dramatiques d’époque ne fonctionne pas » … 63 millions de ménages pensaient que c’était le cas https://t.co/mQ2rXysacN – Nicola Coughlan (@nicolacoughlan)

5 janvier 2021





«Vous vous souvenez que les gens essayaient de rejeter la série sur IMDB parce qu’elle était si diversifiée? Vous ne pouvez pas nier que nous sommes la cinquième version originale de Netflix. « , A ajouté Coughlan sur la base des 63 millions de téléspectateurs que la série a recueillis au cours de ses deux premières semaines.

Les critiques de Bridgerton comprenaient une comparaison péjorative à Gossip Girl: le comédien Caissie St. Onge a déclaré que cela ressemblait à une histoire humoristique écrite par elle. La vérité est que les écrivains ont apporté quelques modifications au livre pour donner au spectacle un look sensuel et moderne.