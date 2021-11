La star de Blanche-Neige Gal Gadot est «tellement excitée» de jouer la méchante reine

Peu de temps après qu’il a été annoncé que Gal Gadot jouerait la méchante reine dans Disney’s Blanc comme neige refaire, le Wonder Woman star a rompu son silence sur les nouvelles. En parlant avec Variety, Gadot a officiellement confirmé qu’elle avait repris le rôle et avait même eu du mal à réprimer son excitation. Voici ce que Gadot avait à dire lorsqu’on lui a demandé ce qu’il en était de cette itération de la méchante reine qui lui a donné envie de l’assumer.

« Je suis tellement excité… Il y a tellement de choses que je ne peux pas partager avec vous qui répondraient réellement à cette question. Mais le point de vue de cette histoire est si différent et délicieux et plein de joie, et, c’est juste… Je ‘ Je suis très, très excité. J’aimerais pouvoir en partager plus. »

Gadot ne peut évidemment rien partager de trop précis, mais ce que nous savons, c’est que ce nouveau film présentera une nouvelle version du conte de fées classique raconté par Disney avec leur film d’animation original. Blanche-Neige et les Sept Nains. Il raconte l’histoire d’une jeune princesse qui cherche refuge auprès de sept nains dans la forêt lorsque la méchante reine ordonne sa mort. À un moment donné, la reine se déguise en femme âgée pour donner à Blanche-Neige une pomme empoisonnée dans l’un des moments les plus mémorables du film.

Rachel Zegler (West Side Story) joue également dans le nouveau Blanc comme neige en tant que princesse titulaire, et les autres membres de la distribution n’ont pas encore été nommés. Marc Webb (L’incroyable homme-araignée, 500 jours d’été) est à bord pour diriger le long métrage, qui n’a pas encore reçu de titre officiel. Benj Pasek et Justin Paul écrivent de nouvelles musiques pour le remake et produiront aux côtés de Marc Platt.

« Les capacités vocales extraordinaires de Rachel ne sont que le début de ses dons », a déclaré Marc Webb à propos du casting de Zegler lorsque la nouvelle a été annoncée pour la première fois. « Sa force, son intelligence et son optimisme feront partie intégrante de la redécouverte de la joie dans ce conte de fées classique de Disney. »

Il existe de nombreux autres remakes en direct de Disney en cours, car la Maison de la souris a connu un grand succès financier avec cette stratégie consistant à réinventer leurs titres animés populaires. Le tournage vient de se terminer La petite Sirène qui présentera une nouvelle version du magasin d’Ariel avec Halle Bailey dans le rôle principal face à Melissa McCarthy dans le rôle d’Ursula la sorcière des mers. De nouveaux films basés sur Pinocchio et Lilo et Stitch, ainsi que les suites de Le roi Lion et Aladin.

Pour ce qui est de Gal Gadot, elle reprendra son rôle de Diana Prince dans la prochaine suite Wonder Woman 3, qui sera réalisé par Patty Jenkins avec Lynda Carter également en vedette. Bientôt, elle peut également être vue dans le nouveau film de comédie d’action Avis rouge avec Dwayne « The Rock » Johnson et Ryan Reynolds. Il devrait sortir sur Netflix le 5 novembre. Gadot fait également partie de la distribution d’ensemble de Kenneth Branagh du prochain Mort sur le Nil avec Tom Bateman, Annette Bening, Letitia Wright et Russell Brand.

Disney n’a pas encore fixé de date de sortie pour le Blanc comme neige refaire. Le projet devrait démarrer la production en mars 2022. Cette nouvelle nous vient de Twitter.

https://comicbook.com/movies/news/gal-gadot-disney-snow-white-reboot-evil-queen-breaks-silence/

Sujets : Blanche-Neige