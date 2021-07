La star de Blade, Stephen Dorff, dit que Mahershala Ali sera incroyable dans le redémarrage

Original Lame acteur Stéphane Dorff peut ne pas être impressionné par Veuve noire, mais il pense toujours que Mahershala Ali sera « incroyable » avec ses débuts en tant que version redémarrée du tueur de vampires dans le MCU. En premier Lame film sorti en 1996, Dorff a joué le rôle du méchant Deacon Frost face à Blade de Wesley Snipes. Dorff n’est pas revenu pour la suite, bien que Snipes ait continué à jouer dans les suites Lame II et Blade Trinity.

Bien que Snipes ait fait pression pour reprendre le rôle de Blade pour le MCU, Marvel Studios a procédé à un redémarrage complet du personnage en lançant Mahershala Ali dans le rôle. Dans une récente interview avec Zavvi, Dorff a abordé le prochain Lame redémarrer qui est maintenant au début du développement avec Ali déjà à bord. Bien qu’il semble méfiant à propos du projet dans son ensemble, l’acteur est convaincu qu’Ali sera « excellent dans le rôle », malgré tout.

« Mahershala sera incroyable en faisant ça, mais vous avez besoin d’une écriture et d’une direction solides pour aider à élever ce personnage, et je ne sais pas à quoi sert la vision de Marvel. Lame. Je sais juste que Mahershala est un sacré acteur et qu’il sera génial dans le rôle. »

En lisant entre les lignes ici, l’original Lame l’acteur ne semble pas très confiant quant aux plans pour le prochain Lame dans le MCU. Bien qu’il loue les capacités d’acteur d’Ali, Dorff semble suggérer que le scénariste et réalisateur n’est peut-être pas aussi bon. Ceci est conforme à d’autres commentaires récents de Dorff critiquant fortement Veuve noire, exprimant son opinion que le dernier film de Marvel « ressemble à des ordures » et qu’il était « gêné pour Scarlett [Johansson]. »

Bien qu’il n’ait jamais eu son souhait de faire un quatrième Lame film, Wesley Snipes a également approuvé le casting d’Ali lors du prochain redémarrage. Peu de temps après l’annonce de la nouvelle, certains fans de Snipes avaient crié au scandale sur les réseaux sociaux, car beaucoup espéraient que l’acteur tenterait encore une fois le premier. Lame. Bien que Snipes ait également été déçu, il a déclaré à ComicBook.com en 2019 qu’il était satisfait du casting d’Ali et espérait même travailler à ses côtés un jour.

« Félicitations et Salaam à Mahershala Ali, un artiste magnifique et talentueux dont j’ai hâte de voir les expressions pendant de nombreuses années à venir. Inchallah, nous travaillerons un jour ensemble », a déclaré Snipes.

En février, il a été signalé que Veilleurs et Stylo15 l’écrivain Stacy Osei-Kuffour avait été sollicité pour écrire le redémarrage de Blade pour le MCU. Un réalisateur pour le projet n’a pas encore été nommé, et à ce stade, seul Ali est attaché au casting. On ne sait pas encore quand le projet commencera à tourner, ni quand Lame sortira en salles, cependant, on dit qu’il vise une sortie en 2022. Le film est l’un des titres à venir les plus attendus en préparation aux studios Marvel, malgré le contrecoup initial de la refonte de Snipes.

Quant à Dorff, la dernière interview de l’acteur comprend également ses réflexions sur son film assiégé, qui, selon lui, est le meilleur film de MMA jamais développé.

