La star de Black Widow Scarlett Johansson attend son premier bébé avec son mari Colin Jost

Alors que certains se demandent pourquoi Scarlett Johansson n’a pas fait beaucoup d’apparitions publiques avant la sortie de Veuve noire, il paraît que c’est parce qu’elle est sur le point de devenir maman pour la deuxième fois. La femme de 36 ans attend bientôt le bébé, qui sera son premier enfant avec son mari Colin Jost, mais elle l’a gardé assez calme sans apparitions personnelles récemment et ses apparitions via Zoom ne montrant principalement que sa tête et ses épaules, en s’assurant qu’elle baby bump a été gardé hors de vue.

Une source a déclaré à Page Six: « Scarlett doit bientôt arriver, je sais qu’elle et Colin sont ravis. Elle n’a pas fait beaucoup d’interviews ou d’événements pour promouvoir » Black Widow « , ce qui est surprenant car il s’agit d’une énorme sortie Marvel / Disney elle est à la fois la star et la productrice exécutive. »

Un autre initié proche de la star a confirmé l’information, affirmant que « Scarlett est enceinte mais a gardé le silence. Elle a fait profil bas. »

Johansson a initialement déclenché des rumeurs de grossesse le mois dernier, après avoir ignoré plusieurs événements autour de l’arrivée imminente de Veuve noire, ce qui a immédiatement fait spéculer qu’elle pouvait s’attendre à une arrivée imminente de la sienne. Son apparition dans le talk-show de Jimmy Fallon via zoom le 21 juin a semblé attiser davantage les incendies, lorsqu’elle est apparue via un appel Zoom plutôt qu’en personne, avec une caméra très proche qui s’assurait que personne ne voyait rien sous son décolleté.

Avec Veuve noire événements se déroulant à travers le monde, avec des conférences de Disney à New York, Londres et Los Angeles, il est devenu de plus en plus évident que Johansson était absent pour une raison. Elle n’a pas non plus été vue dans un Veuve noire projection dans les Hamptons Friday, à laquelle assistait la co-vedette David Harbour, même si elle et son mari possèdent une maison à proximité et sont fréquemment vus dans les environs. Le manque de ScarJo et Colin Jost lors de ces événements, a laissé une grande partie de la promotion à Florence Pugh, qui, à en croire les sons, reçoit de nombreux éloges des avant-premières du film, semble donc avoir été la bonne personne pour prendre en charge le gros du travail sur la piste de la promotion.

Scarlett Johansson a un enfant avec son ancien mari Romain Dauriac, sa fille Rose qui a maintenant 6 ans. Ayant été avec Jost pendant trois ans, le couple s’est marié discrètement en octobre de l’année dernière, et il semble qu’ils préfèrent de loin garder leur vie privée juste pour ça. Aidée grandement par la pandémie, avec de nombreux paparazzis et journalistes de tabloïds incapables d’être aussi actifs que d’habitude, la paire n’est qu’une des nombreuses stars qui ont profité de mariages, de naissances et plus encore sans l’éblouissement constant des ampoules flash de l’appareil photo.

Bien qu’il n’y ait eu aucune confirmation directe de la grossesse de la part des représentants de Johansson, les sources et la récente réticence de la star à être vue en public sont une évaluation assez certaine de la situation, et avec la naissance du bébé qui semble arriver bientôt, nous lui souhaitons bien et j’ai hâte de voir leur nouvelle arrivée quand elle sera prête à partager.

Veuve noire arrive dans les salles à travers les États-Unis vendredi. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois à Just Jared.