La star de «  Big Bang Theory  » Kaley Cuoco révèle comment son mari Karl Cook résout un problème de son premier mariage

La théorie du Big Bang La star Kaley Cuoco est mariée à Karl Cook. Cook est le deuxième mariage de Cuoco. Elle et le joueur de tennis Ryan Sweeting ont divorcé en 2016. Cuoco dit qu’elle a beaucoup appris sur le mariage de son premier mariage, et c’est ainsi qu’elle sait qu’elle est sur de meilleures conditions avec Cook.

Cuoco était un invité sur Dax Shepard’s Expert en fauteuil podcast du 9 novembre. La théorie du Big Bang star a parlé ouvertement de son premier et actuel mariage et des raisons pour lesquelles Cook est un meilleur choix.

Même si Sweeting avait sa propre carrière dans le sport, Cuoco a déclaré sa renommée et son succès sur La théorie du Big Bang était un problème pour lui. Ce n’est pas un problème avec le cuisinier équestre.

«J’étais marié auparavant», a déclaré Cuoco à Shepard. «Même avec cette personne, c’était un gros problème. J’étais comme si je devais être avec quelqu’un qui a vraiment sa propre vie – qu’elle soit célèbre ou non – sa propre vie. Je pense que ce qui est si cool chez Karl et tous ceux qui ont appris à le connaître, c’est qu’il aime sa vie. Il aime son monde équestre. Il est tellement cool dans cette arène, littéralement dans cette arène, alors il est tellement épanoui.

Lorsque Cuoco agit, que ce soit sur La théorie du Big Bang ou son prochain L’hôtesse de l’air, Elle est en train de travailler. Lorsqu’elle assiste aux concours d’équitation et de saut d’obstacles de Cook, elle devient une fan étourdie.

C’est un sauteur professionnel donc il voyage partout dans le monde, il fait partie de grandes équipes et des spectacles pour notre pays [and] il est très connu sur la côte ouest. Je dis ça parce que c’est un sport mondial et ça devient fou. Donc il fait très bien dans ce qu’il fait. C’est tellement important, parce que j’aime tellement les chevaux et j’aime l’équitation, j’aime tellement ce qu’il fait que je suis obsédé par son style de vie. C’est moi qui suis comme, c’était tellement cool, tu as si bien fait aujourd’hui. C’est une communauté intéressante et un travail intéressant qu’il a. Nous partageons tous les deux cette passion et il adore ça.