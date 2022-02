La star de Batman, Robert Pattinson, révèle comment il a trouvé sa voix de chauve-souris

Le Batman utilise tout à sa disposition pour semer la peur parmi les criminels de Gotham City, y compris sa voix, et Robert Pattinson a maintenant révélé comment il a trouvé la voix appropriée pour donner vie à The Dark Knight. S’exprimant lors d’une séance de questions-réponses, Pattinson et Le Batman le réalisateur Matt Reeves a offert un aperçu de cette dernière version de la voix (parfois tristement célèbre).

« C’était beaucoup d’essais et d’erreurs. J’ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir. Je pense que j’ai été choisi environ sept ou huit mois avant que nous commencions à tourner et j’expérimentais donc beaucoup de choses différentes. Je pense que le deux ou trois premières semaines, nous faisions une sorte de variété de voix différentes, parce qu’il n’y a que quelques répliques dans les premières scènes que nous avons tournées. Moi et Matt avons juste décidé de quelque chose. Cela a commencé à s’asseoir dans un cadre très particulier endroit et cela ressemblait en quelque sorte à une progression par rapport à d’autres types de voix de chauve-souris et se sentait un peu à l’aise à faire aussi.

Pattinson mentionne spécifiquement le mot « confortable », l’acteur apprenant sans aucun doute quelques leçons précieuses des notes souvent douloureuses émises par la voix de chauve-souris graveleuse de Christian Bale. Un sujet de beaucoup de moqueries pendant son mandat en tant que Homme chauve-souris, Pattinson a évidemment regardé les performances précédentes de la voix afin d’aborder au mieux sa propre représentation de l’icône de DC, des efforts qui lui ont jusqu’à présent valu beaucoup d’approbation des fans. Des efforts progressivement devenus beaucoup plus faciles grâce au Batsuit.

« Plus vous incarnez le costume, plus vous incarnez le personnage. Cela a juste commencé à sortir de manière assez organique. Et, je pense que c’est un peu ce que j’essayais de faire avec le personnage aussi. J’essayais de penser, « Il ne met pas de voix. » Il enfile le costume et la voix commence aussi à se produire pour lui en tant que personne. »

Le réalisateur Matt Reeves a été impressionné par les compétences vocales de Robert Pattinson





Le Batman Le réalisateur Matt Reeves a ensuite révélé que lui et Pattinson avaient exploré plusieurs interprétations différentes de la voix qui imiteraient sous le capot, le cinéaste étant étonné de voir à quel point Pattinson pouvait descendre. « Je dois dire que l’une des choses incroyables – beaucoup de choses incroyables à propos de Rob – est qu’il a un contrôle technique incroyable sur lui-même, sur son instrument », a déclaré Reeves. « Il pouvait faire des choses avec sa voix, c’était une chose folle. J’étais comme dire, ‘Oh, tu peux aller plus bas.’ Et puis il le ferait. J’étais comme, c’est incroyable. «

Reeves a continué à faire l’éloge des talents de son homme principal en ajoutant : « Il est passé par ce processus de recherche de l’endroit où cette voix devrait s’asseoir. Il a une oreille incroyable pour le mimétisme et les accents. Il peut capter l’accent de n’importe qui. Il y a pas d’entraîneur de dialecte. »

Le Batman met en vedette Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis et Colin Farrell aux côtés de Robert Pattinson, et présentera au public un début de Batman alors qu’il tente de s’attaquer au tueur en série The Riddler. Le Batman est prévu pour la première à New York le 1er mars 2022 et sortira en salles le 4 mars.





