La star de Batman, Barry Keoghan, répond à la sortie de la scène supprimée de Joker

Le Batman La star Barry Keoghan a répondu à la sortie récente d’une scène supprimée extrêmement excitante du film DC, qui voit Dark Knight de Robert Pattison se tourner vers la première version de Keoghan du Joker pour obtenir de l’aide. Keoghan a pris à réseaux sociaux pour célébrer la sortie de la scène, ainsi que pour rendre hommage aux acteurs qui ont incarné le supervillain emblématique avant lui.

La scène offre Le Batman les fans regardent beaucoup mieux Barry Keoghan comme la dernière itération du Joker, avec le Éternels star après Jack Nicholson, Joaquin Phoenix et Heath Ledger, qui ont tous joué le personnage en live-action.

FILM VIDÉO DU JOUR

La scène supprimée de Le Batman, qui a été publié vers la fin de la semaine dernière, montre The Caped Crusader visitant le Joker à Arkham Asylum où il demande son aide pour capturer The Riddler. La scène rend hommage à des gens comme Chasseur d’hommes et Le silence des agneauxavec le prince héritier du crime de Keoghan offrant son point de vue sur ce qu’il pense du nouveau tueur en série de Gotham, tout en incitant bien sûr Batman.

Alors que le visage du Joker est toujours caché dans l’ombre, le clip nous donne un bien meilleur aperçu de ce à quoi ressemblera Keoghan dans le rôle. De loin la version la plus cicatrisée du Joker à avoir jamais orné l’écran, le Joker de Barry Keoghan arbore un sourire terrifiant et permanent, qui repose sur un visage couvert de cicatrices. Alors que la conception subirait probablement quelques changements si le Joker apparaissait dans le futur Le Batman projet, il ne fait aucun doute qu’il sera tout à fait horrifiant s’il revient.





Batman est une histoire d’origine pour les méchants





Images de Warner Bros.

Plutôt que de raconter à nouveau l’origine de Batman, Le Batman reprend à la place deux ans dans la carrière de Bruce Wayne dans les rues de Gotham City. Instiller la peur dans le cœur des criminels a conduit Batman au plus profond de l’ombre de la ville. Lorsqu’un tueur cible l’élite de Gotham avec une série de machinations sadiques, une traînée d’indices énigmatiques envoie le plus grand détective du monde dans une enquête sur le monde souterrain, où il rencontre des personnages tels que Catwoman, le pingouin, Carmine Falcone et, bien sûr, Edward Nashton alias le Riddler.

Le Batman agit comme une histoire d’origine pour les méchants plutôt que pour le héros titulaire, le Joker inclus. « Ce que vous voyez est un Joker pré-Joker, en fait. Nous revenons à l’inspiration de Conrad Veidt, The Man Who Laughs, qui est une référence à Bob Kane-Bill Finger », a expliqué le réalisateur Matt Reeves. a une maladie congénitale. Il est un peu comme le Fantôme de l’Opéra, il ne peut pas ne pas sourire. Au lieu d’être comme l’histoire d’Elephant Man, où son apparence extérieure grotesque démentait la beauté intérieure, cela formerait sa vision du monde nihiliste et il aurait une compréhension insidieuse de la nature humaine. C’est en quelque sorte de là que vient cette psychologie dans qui ce type serait.





Avec Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis et Colin Farrell, Le Batman sera disponible en streaming sur HBO Max le 19 avril 2022.





Doctor Strange dans le multivers de Madness Runtime aurait été révélé

Lire la suite





A propos de l’auteur