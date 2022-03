La star de Batman Andy Serkis explique pourquoi le Dark Knight de Robert Pattinson est parfait

Le Batman est enfin arrivé, et de nombreux cinéphiles et critiques ont été très impressionnés par Robert Pattinson en tant que titulaire Dark Knight. Lorsque la nouvelle du casting de Pattinson a été annoncée pour la première fois, elle a été accueillie avec une certaine appréhension par les fans qui ne considéraient l’acteur que comme l’idole des adolescents de La saga Twilight. Maintenant, il sera mieux connu sous le nom de Batman après avoir réalisé une performance aussi bien accueillie, certains allant jusqu’à nommer Pattinson comme leur nouveau Batman préféré.

Pendant la production, la co-star de Pattinson Andy Serkis, qui joue Alfred Pennyworth, savait que leur Batman était quelque chose de spécial. Parlant du casting de Pattinson sur le tapis rouge pour la première, Serkis a déclaré Le journaliste hollywoodien pourquoi il pense que l’acteur convient parfaitement au croisé capé. Cela est dû à la façon dont il est convaincant avec les deux côtés du personnage, de la façon dont il joue Bruce Wayne à la façon dont il se présente comme Batman.

« Batman de Rob Pattinson est tout simplement génial. Il est extraordinaire, à la fois en tant que Bruce Wayne et en tant que Batman, et la vulnérabilité qu’il apporte à Bruce, et le pouvoir qu’il apporte à Batman, est juste… c’était tellement merveilleux de travailler avec lui. . »

Ce n’est pas facile de jouer à Batman, car Batman et Robin la star George Clooney peut en témoigner. C’est quelque chose qui peut être très bien reçu ou carrément méprisé par la plupart des fans si cela tourne mal. Pattinson peut respirer un peu mieux maintenant en sachant que le consensus est en sa faveur, avec Le Batman score très élevé auprès des critiques.

The Batman lance sa propre franchise





C’est une bonne chose que les gens aiment Robert Pattinson en tant que Batman car il est prévu de continuer à développer cette franchise chez Warner Bros. À un moment donné, le pingouin de Colin Farrell devait être le principal méchant de Batman 2, bien que cette idée ait été transformée en une série dérivée liée à HBO Max. Une autre émission dérivée suivra les policiers travaillant avec le GCPD. Avec pas moins de deux émissions en développement, on peut présumer que l’actualité sur Batman 2 ne peut pas être trop loin.

Le Batman est réalisé par Matt Reeves et co-écrit par Reeves et Peter Craig. Il met en vedette Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Peter Sarsgaard, Colin Farrell, Andy Serkis et Jeffrey Wright. Le film reprend deux ans dans la carrière de Batman dans la lutte contre le crime avec un tueur en série appelé le Riddler terrorisant Gotham City. Vous pouvez lire un synopsis officiel ci-dessous.

Batman s’aventure dans le monde souterrain de Gotham City lorsqu’un tueur sadique laisse derrière lui une traînée d’indices énigmatiques. Alors que les preuves commencent à se rapprocher de chez lui et que l’ampleur des plans de l’agresseur devient claire, il doit forger de nouvelles relations, démasquer le coupable et rendre justice aux abus de pouvoir et à la corruption qui sévissent depuis longtemps dans la métropole.

Vous pouvez maintenant attraper Le Batman après sa première dans les salles le 4 mars 2022, après un long processus de production et de nombreux retards de date de sortie.





