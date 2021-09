La star de Batgirl Leslie Grace veut vraiment que JK Simmons revienne en tant que père de Barbara, Jim Gordon

JK Simmons n’a pas encore été officiellement confirmé pour Fille chauve-souris, mais la star Leslie Grace croise les doigts. Le prochain film, qui est en gestation depuis plusieurs années, arrivera enfin en exclusivité HBO Max en 2022. En juillet, il a été annoncé que Grace avait été choisie pour le rôle principal de Barbara Gordon, la fille du commissaire Jim Gordon qui combat le crime en tant que justicier titulaire.

Parce que JK Simmons joue le commissaire Gordon dans le DCEU, apparaissant plus récemment dans Ligue de justice de Zack Snyder, il semble être le choix le plus probable pour jouer le personnage dans Fille chauve-souris. Il y a des rumeurs selon lesquelles il est en pourparlers avec HBO Max pour y arriver, mais son casting n’a pas encore été annoncé. Parlant des rumeurs sur Entertainment Tonight, Grace a confirmé que rien n’est encore officiel, mais comme elle est impatiente de travailler avec Simmons, elle espère qu’il décrochera le rôle.

« Oh mon dieu ! Quoi ?! Je panique à propos de [the rumors]. Je suis prêt à apprendre beaucoup de JK Simmons. Si vous écoutez, grand respect et s’il vous plaît, jouez mon père ! J’espère que tu es mon père. »

Dans l’entretien, Leslie Grace a également expliqué comment Fille chauve-souris n’est que son deuxième rôle, mais cela l’aide en fait à mieux s’identifier au personnage de Barbara Gordon. Les Dans les hauteurs star note comment elle a appris de ses collègues et amis comment vous « mettez un peu de vous-même » dans chaque rôle, et d’après les recherches qu’elle a faites jusqu’à présent, elle a déjà trouvé de nombreuses similitudes avec Barbara. Comme Barbara, Grace cherche également à faire ses preuves et a hâte que tout le monde le voie.

« C’est quelqu’un qui a été sous-estimé même par son propre père et étant la plus jeune des enfants, parfois vous êtes isolé de toutes les choses difficiles de la vie et elle est si désireuse de prouver à elle-même et à tout le monde qu’il y a des choses qu’elle peut gérer . Donc, ce voyage va certainement me montrer beaucoup de choses. J’ai l’impression d’être dans un voyage sans fin pour me prouver quelles barrières je peux briser, quelles limites je peux franchir pour moi-même et je suis ravi de mettre un peu de cet empressement et de cette motivation et, comme, presque un peu d’entêtement dans le personnage de Barbara. »

Plus tôt cette année, JK Simmons a annoncé qu’il serait prêt à reprendre le rôle de Jim Gordon. En mars, l’acteur a déclaré à ComicBook.com qu’il était « prêt à tout regarder à l’avenir », concernant un éventuel retour au DCEU. À l’origine, il avait signé pour incarner le personnage dans trois films.

Les réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah devraient réaliser Fille chauve-souris. Christina Hodson, qui a écrit Oiseaux de proie et le prochain film Le flash, écrit le script. Fille chauve-souris est prévu pour une sortie sur HBO Max en 2022 avec une date de première officielle qui n’a pas encore été annoncée. D’autres projets en cours pour HBO Max basés sur les personnages de DC Comics incluent Zatanna, Choc statique, et Scarabée bleu. Vous pouvez consulter l’interview complète de Grace sur Fille chauve-souris à Divertissement ce soir.

