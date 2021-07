La star de « Bachelor in Paradise », Victoria Paul, appelle la franchise pour l’édition d’une photo

Victoria Paul, ancienne de « The Bachelor », n’est pas fan d’une photo d’elle utilisée pour promouvoir la nouvelle saison « Bachelor in Paradise ».

La saison 7 de l’émission de téléréalité sur les rencontres devrait être diffusée sur ABC le 16 août, mais jeudi, lorsque l’émission a dévoilé le casting de la saison à venir, Paul s’est rendu sur son compte Instagram pour appeler le montage de sa photo.

« quel filtre est-ce @bachelorinparadise ???? » l’homme de 28 ans a écrit à côté d’une photo retouchée qui montre Paul posant dans une mini-robe rose.

Parallèlement à la photo promotionnelle, Paul a partagé deux autres photos, dont l’une était un selfie sans maquillage qu’elle a pris d’elle-même portant la même robe rose.

« Nous aimons une transparence honnête », a répondu Serena Chew, candidate de la saison 25 de « Bachelor ».

« Vous n’avez pas besoin de filtre », a ajouté Sarah Coffin, une candidate de la saison 24.

Depuis son apparition dans la saison 24 de la série de rencontres à succès en 2020, Paul a fréquemment utilisé son Instagram comme plate-forme pour promouvoir la positivité corporelle.

Plus tôt cette semaine, la star a publié une série de vidéos et de photos avec une partie de la légende : « Et si nous étions moins préoccupés par la forme de notre corps et plus par l’état de notre cœur ? Et si nous pouvions assumer nos fautes, nos défauts et nos échecs sans crainte ? craignent que les gens ne voient réellement que nous ne sommes pas parfaits.

« Alors, me voici. l’humain excentrique, imparfait et en constante évolution que je suis. accepter et aimer tout ce que je suis pour que vous n’ayez pas à le faire. m’excuser pour les fois où j’ai brouillé les lignes, modifié mon lumière et me suis rétréci pour m’adapter à la chronologie de quelqu’un d’autre.

Il y a deux semaines, Paul a également posté un selfie avec la légende : « Ne vous comparez pas aux images filtrées que vous voyez des autres en ligne… de vous ou de vous », dans son histoire Instagram qui peut être consultée dans sa bobine de faits saillants.

La saison 7 de « Bachelor in Paradise » mettra en vedette 19 anciens candidats « Bachelor » et « Bachelorette » toujours à la recherche de l’amour sur la plage. David Spade, Lil Jon, Tituss Burgess, Lance Bass et d’autres stars invitées animeront cette saison, remplaçant l’ancien de longue date l’animateur Chris Harrison, qui est parti à la suite de critiques concernant les franchises de l’émission et appelle à une diversité accrue.

