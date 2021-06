La star d’Arrow, Stephen Amell, retirée du vol après une dispute avec sa femme

Stephen Amell, mieux connu pour son rôle d’Oliver Queen dans The CW’s Flèche, a récemment été retiré d’un vol. L’acteur s’est disputé avec sa femme alors qu’il était sur un vol en attente de départ d’Austin, au Texas, à destination de Los Angeles, en Californie. Amell a abordé le problème, confirmant qu’il avait bien été retiré du vol en question. Cependant, il minimise la gravité de la situation, affirmant qu’il n’a pas été expulsé de force.

Selon plusieurs rapports, Stephen amell et sa femme, Cassandra Jean Amell, étaient à Austin pour assister au festival de télévision ATX. Les deux sont montés à bord d’un vol Delta pour rentrer chez eux. Alors que le vol attendait de décoller, l’altercation a commencé. Amell aurait été invité à baisser la voix à plusieurs reprises par un agent de bord au cours de la dispute. Amell aurait également semblé ivre lors de l’incident. Bien que l’acteur n’ait pas précisé s’il était en état d’ébriété ou non à l’époque.

Après que les demandes de baisser la voix aient été faites, Stephen Amell a été retiré du vol. On dit qu’un commissaire de l’air et trois agents de bord l’ont escorté hors de l’avion. Cassandra Jean Amell, cependant, est restée sur le vol et est retournée à LA Un porte-parole de Delta a déclaré ceci à propos de l’incident.

« Le vol Delta 966 du 21 juin a pris un bref retard au départ de huit minutes après qu’un client indiscipliné a été débarqué de l’avion avant le départ d’Austin. Le vol est arrivé en avance sur l’horaire à l’aéroport international de Los Angeles. »

Après l’annonce de la nouvelle, Stephen Amell a publié une déclaration sur Twitter confirmant qu’il avait été retiré du vol. Cependant, il insiste sur le fait qu’il est parti tout seul dès qu’on lui a demandé de le faire. Il dit également qu’il a baissé la voix lorsqu’on lui a demandé de le faire. Sa déclaration complète se lit comme suit.

Je me suis réservé sur un vol sud-ouest 2 heures plus tard et je suis rentré chez moi sans autre problème. Je laisse mes émotions prendre le dessus sur moi, fin de l’histoire. Ce doit être un cycle de nouvelles lent. – Stephen Amell (@StephenAmell) 23 juin 2021

« Ma femme et moi nous sommes disputés lundi après-midi sur un vol Delta d’Austin à LA. On m’a demandé de baisser la voix et je l’ai fait. Environ 10 minutes plus tard, on m’a demandé de quitter le vol. Et je l’ai fait immédiatement. Je n’a pas été retiré de force. J’ai changé ma réservation sur un vol sud-ouest 2 heures plus tard et je suis rentré chez moi sans autre problème. J’ai laissé mes émotions prendre le dessus sur moi, fin de l’histoire. Ce doit être un cycle d’actualités lent. «

Stephen Amell est devenu une star sur Flèche. Le spectacle, basé sur le héros emblématique de DC Comics Green Arrow, a duré huit saisons. Il a lancé ce qu’on appelle le ArrowVerse, qui est toujours aussi fort sur le réseau. Pendant son mandat, il est également apparu dans d’autres émissions de DC telles que Supergirl, les légendes de demain et Le flash. Amell joue actuellement dans l’émission de lutte Talons. Il a récemment conclu un accord pour jouer aux côtés de son frère dans une suite du film de science-fiction 2019 Code 8. Certains de ses autres crédits incluent Teenage Mutant Ninja Turtles : Sortir de l’ombre et Suspendu. Cette nouvelle a déjà été rapportée par Page Six.

