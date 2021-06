La star d’Aquaman 2, Yahya Abdul-Mateen II, taquine son retour en tant que Black Manta

Yahya Abdul-Mateen II se prépare pour son retour dans Aquaman et le royaume perdu comme on le voit sur la dernière photo partagée sur la page Instagram de l’acteur. Dans la suite à venir, Abdul-Mateen reprendra son rôle de Black Manta aux côtés d’autres stars de retour Jason Momoa dans Aquaman, Amber Heard dans Mera et Patrick Wilson dans Ocean Master. La photo Instagram d’Abdul-Mateen taquine son retour en donnant un aperçu de son processus de préparation, que vous pouvez voir ci-dessous.

Alors qu’il se détend sur un lit, l’acteur semble être en discussion au téléphone avec une personne invisible, peut-être une personne impliquée dans Aquaman 2. Un stylo dans l’autre main, il a l’air de feuilleter un classeur rempli de feuilles de papier blanc. Serait-ce le Aquaman 2 scénario? Dans tous les cas, Yahya Abdul-Mateen II garde les choses vagues, car tout ce qu’il a écrit dans la légende était le simple nom de « Aquaman. »

Le retour de Yahya Abdul-Mateen II en Aquaman et le royaume perdu n’est pas un secret. Il avait précédemment confirmé son implication dans une interview en 2019 avec Uproxx. À l’époque, il a expliqué que la suite était un départ avec un plan pour sa sortie en 2022. Bien sûr, l’acteur n’avait aucun moyen de savoir que 2020 changerait tout à Hollywood, entraînant un retard important pour Aquaman 2. La bonne nouvelle est que le tournage de la suite est enfin sur le point de commencer.

« Aquaman 2 est passe! Cela se produit, et nous pouvons le rechercher, je crois, en 2022 », a déclaré Abdul-Mateen. « Je suis donc ravi d’en faire partie. Black Manta sera de retour, et j’espère qu’il causera beaucoup plus de problèmes qu’il ne l’a fait dans le premier. »

La co-star de l’acteur, Amber Heard, taquine régulièrement son retour sur son propre compte Instagram. Elle avait précédemment posté une image d’elle dans le gymnase, révélant que son entraînement sur Aquaman et le royaume perdu avait déjà commencé. Plus récemment, elle a posté une autre photo d’elle avec Jason Momoa et a noté qu’elle était « prête » à retrouver l’acteur pour bientôt commencer le tournage de la suite. La controverse entourant son casting ne semble pas avoir affecté son implication.

Aquaman a été réalisé par James Wan et écrit par David Leslie Johnson-McGoldrick et Will Beall. Avec Momoa, Heard, Wilson et Abdul-Mateen, le film mettait en vedette Willem Dafoe, Dolph Lundgren et Nicole Kidman. Il a rapporté plus de 1,14 milliard de dollars au box-office, ce qui en fait le film le plus rentable basé sur un personnage de DC Comics.

Abdul-Mateen est également connu pour ses rôles acclamés dans le film d’Aaron Sorkin. Le procès du Chicago 7 et la série HBO Veilleurs. Il a également un rôle principal dans le Bonbon redémarrage réalisé par Nia DaCosta, qui sortira en salles par Universal Pictures en août après des retards liés à la pandémie. Abdul-Mateen est également attaché à La matrice 4 et le prochain thriller d’action Michael Bay Ambulance.

Aquaman et le royaume perdu est actuellement prévu pour le 16 décembre 2022. On ne sait pas exactement quand les caméras commenceront à tourner, mais d’après ce que les acteurs partagent sur les réseaux sociaux, nous devons nous rapprocher de la production. Il avait déjà été signalé que le tournage du film commencerait à l’été 2021. Cette nouvelle nous vient de Yahya Abdul-Mateen II sur Instagram. Collider a été le premier à abandonner cette nouvelle.

