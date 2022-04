La star d’Aladdin, Gilbert Gottfried, est décédée à l’âge de 67 ans

Gilbert Gottfried est décédé à l’âge de 67 ans, a confirmé sa famille.

Gottfried, qui a joué dans des films classiques tels que Aladdin et Flic de Beverly Hills 2 mort après une courte maladie.

« Nous avons le cœur brisé d’annoncer le décès de notre bien-aimé Gilbert Gottfried après une longue maladie », lit-on dans son communiqué de famille.

Ils ont dit que l’acteur et comédien était la « voix la plus emblématique de la comédie » et qu’il était « un mari, un frère, un ami et un père merveilleux pour ses deux jeunes enfants ».

La déclaration concluait: « Bien qu’aujourd’hui soit un jour triste pour nous tous, continuez à rire autant que possible en l’honneur de Gilbert. »

Crédit : Alamy

Né à New York, Gottfried a commencé sa vie sur le circuit du stand-up à New York à l’âge de 15 ans et est devenu l’un des favoris de ses pairs.

En 1980, il a été embauché pour travailler pour Saturday Night Liveoù il a perfectionné son art.

Finalement, il s’est frayé un chemin à Hollywood et a joué aux côtés de ses collègues SNL vedette Eddie Murphy dans Flic de Beverly Hills II.

Il est devenu connu pour sa voix aiguë et son humour grossier, mais l’a apporté à la pelle à un certain nombre de personnages déterminants pour sa carrière, y compris le perroquet Iago dans Aladdin.

Selon l’ami et publiciste de Gottfried, Glenn Schwartz, il souffrait depuis un certain temps de tachycardie ventriculaire récurrente à cause de la dystrophie myotonique de type II.

Crédit : Alamy

Gottfried était très apprécié et connu pour sa conviction qu’aucun sujet ne devrait être à l’abri de l’œil du comédien.

Dans une interview avec Pierre roulante en 2012, il a déclaré: « L’autre chose qui m’a toujours attiré, c’est quand ils disent: » Tragédie plus temps égale comédie « , ou quand ils crient: » Trop tôt! Je me suis toujours dit : ‘OK, s’il vous plaît, montrez-moi où se trouve le bureau où il y a un gars derrière un bureau qui l’a marqué dans un calendrier quand quelque chose passe de mauvais goût à OK.’ »

Il a également eu un succès avec le film de 1990 Enfant à problèmeet documentaire comique Les aristocrates en 2005.

La star de Seinfeld, Jason Alexander, a été parmi les premiers à rendre hommage en écrivant : « Gilbert Gottfried m’a fait rire à des moments où le rire ne venait pas facilement. Quel cadeau.

« Je ne le connaissais pas bien mais j’aimais ce qu’il partageait avec moi. Mes meilleurs vœux et sympathie à sa famille. »

Crédit : Alamy

Au cours des dernières années, Gottfried a continué à se produire et à apparaître à la télévision, en particulier lors de la comédie d’autres célébrités.