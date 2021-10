La star d’Aladdin dit que la suite est toujours en cours, mais cela pourrait prendre un certain temps

Aladin La star Mena Massoud a fourni une mise à jour sur l’état d’avancement de la suite … et nous pourrions attendre un moment. Selon l’acteur, Aladin 2 est toujours en préparation chez Disney, qui travaille actuellement sur le scénario, Massoud espérant que tout le monde de la première sortie sera ramené pour la seconde.

« Ils y travaillent. Ils essaient d’y arriver. C’est vraiment tout ce que je sais. Comme vous le savez, les acteurs sont généralement la dernière pièce du puzzle, donc le studio a beaucoup de soucis avant de commencer en pensant aux acteurs. Évidemment, j’espère que nous reviendrons tous et Naomi, Will et moi reviendrons tous et le reste de la distribution, Marwan, Navid, Nasim, tout le monde. Mais maintenant, pour autant que je sache, ils travaillent juste sur le script et essaient de le réaliser. »

Réalisé par Guy Ritchie à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec John August, Aladin sorti en salles en 2019, et est un remake en direct du classique animé bien-aimé de 1992 du même nom. Avec Will Smith dans le rôle du Génie aux côtés Ména Massoud dans le rôle titre, ainsi que Naomi Scott, Marwan Kenzari, Navid Negahban, Nasim Pedrad, Billy Magnussen, Numan Acar, Alan Tudyk et Frank Welker, l’intrigue suit à peu près la même histoire que l’original animé centré sur Aladdin, un gamin des rues , alors qu’il tombe amoureux de la princesse Jasmine, se lie d’amitié avec un génie exauçant les vœux et combat le méchant Jafar.

Le film a été un autre énorme succès dans la tendance du remake d’action en direct de Disney, et bien qu’il ait reçu des critiques mitigées de la part des critiques, il a été extrêmement populaire auprès du public, faisant ses débuts à 112 millions de dollars rapportant un peu plus d’un milliard de dollars au box-office mondial.

Tandis que les détails entourant Aladin 2 sont en grande partie inconnus, il a été allégué que le suivi ne sera pas basé sur la suite animée de l’animation Aladin, intitulé Le retour de Jafar. Sorti en 1994, Le retour de Jafar trouve le méchant de Disney cherchant à se venger d’Aladdin et de ses compagnons. « Nous avons beaucoup de lettres de fans sur des gens qui reviennent vraiment et qui amènent leurs amis et leur famille. Et donc nous avons l’impression qu’il y a plus d’histoires à raconter », a déclaré le producteur Dan Lin à propos de leur approche de la suite. « Nous allons le traiter de la même manière que nous traitons le film original d’Aladdin et nous n’allons pas faire un remake plan par plan de tout ce qui a été fait auparavant. »

« Nous examinons vraiment ce qui a été fait auparavant dans le passé et la vidéo personnelle, et il y a juste plus d’histoire à raconter avec les matériaux sous-jacents », a poursuivi Lin. « Donc, sans trop en dévoiler, nous explorons certainement où nous pouvons aller avec cette franchise. »

Bien qu’il ait été rapporté que la suite de l’action en direct ne suivrait pas cette intrigue, elle pourrait bien s’en inspirer. Certes, l’acteur de Jafar Marwan Kenzari espère revenir une fois Aladin 2 se met en route. « Je serais humblement reconnaissant d’en faire un deuxième. Cela dépend des grands patrons et je suis tout prêt », a déclaré Kenzari précédemment à propos de son désir de ramener Jafar pour plus. Cela nous vient de Screen Rant.

