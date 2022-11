La star blonde Ana de Armas voulait montrer « l’humain en dessous » en jouant Marilyn Monroe

Représenter Marilyn Monroe n’a pas été sans défis pour Ana de Armas, qui dit qu’elle a dû creuser profondément pour savoir qui était vraiment la légende décédée d’Hollywood au-delà de son personnage célèbre. Connue dans les coulisses sous le nom de Norma Jeane, l’histoire de Monroe a inspiré le film Netflix Blond du réalisateur Andrew Dominik. Bien que le film ait initialement suscité la controverse pour avoir choisi une actrice cubaine dans le rôle principal, de Armas a fini par être acclamé pour sa performance en tant que Marilyn Monroe, alias Norma Jeane Mortenson.





Samedi, de Armas et sa co-vedette Adrien Brody étaient présents au film The Contenders de Deadline: Los Angeles. Ils ont parlé de Blond avec de Armas évoquant ce qu’il lui a fallu pour donner vie à Marilyn / Norma Jeane. Elle a expliqué à quel point il était important de regarder au-delà de la personnalité publique, ce que presque tout le monde voyait, et de se concentrer plutôt sur ce qui faisait vraiment vibrer Norma Jeane quand elle n’avait pas le monde entier qui la regardait. Comme le dit l’actrice :

« C’était important de trouver la vérité émotionnelle dans ce personnage. L’un des thèmes les plus importants de ce film est le soi privé et public. Norma Jeane était complètement invisible. Je voulais capturer l’essence de cette femme, trouver l’humain en dessous. Ce fut un long processus à l’étudier, elle et ses films, pour comprendre ce qu’elle ressentait à tout moment, pensant toujours que Norma, pour la plupart, n’aurait jamais pensé qu’elle pourrait être à la hauteur de Marilyn. Ce que les gens pensaient d’elle n’était pas du tout ce qu’elle ressentait.





Adrien Brody a le plus d’éloges pour sa co-star

Netflix

Dans le film, Adrien Brody joue également le rôle de The Playwright, un personnage inspiré par le mari de Monroe, Arthur Miller. Il a également expliqué à quel point il était impressionné de voir de Armas jouer, estimant que l’actrice capturait parfaitement ce qu’elle essayait de transmettre en incarnant Norma Jeane.

« Sa belle représentation [depicts the] la fragilité et la solitude et à quel point cela est loin de toute notre perception et de ce qu’Hollywood perpétue à propos de la célébrité, du succès. … Il était très important d’essayer de transmettre certaines des complexités de cette relation. L’amour qui doit être là, le potentiel d’espoir qui perturbe une grande partie de sa vie et qu’elle attend. »

Le film met également en vedette Bobby Cannavale, Xavier Samuel et Julianne Nicholson. Andrew Dominik a écrit le scénario en plus de la réalisation, bien que Blond est basé sur le livre original du même nom de Joyce Carol Oates. Avec une cote NC-17, le film ne s’empêche pas de raconter l’histoire de Marilyn Monroe, de son ascension à la gloire culminant avec sa disparition tragique.

Blond peut être trouvé en streaming sur Netflix.