Michael Aaron Carico, 33 ans, a été identifié par le FBI comme étant l’homme dans une vidéo de 30 secondes, dans laquelle il dit : « Hé Nancy, va te faire foutre« , vraisemblablement comme un message pour la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi.

Selon le Département de la justice des États-Unis, Carico a été arrêté le 11 août, pour les charges suivantes : Entrer et rester dans un bâtiment ou un terrain restreint ; Conduite désordonnée et perturbatrice dans un bâtiment ou un terrain restreint ; Conduite désordonnée dans un Capitole ; et Défiler, manifester ou faire du piquetage dans un bâtiment du Capitole.

Dans la plainte pénale, le FBI mentionné Carico s’était vanté par inadvertance auprès d’un informateur de sa participation aux émeutes du 6 janvier.

Il avait été entendu ‘dire others sur les terrains du Capitole des États-Unis’ qu’il venait d’être à l’intérieur du bâtimentg, et quand un femme a demandé son compte Facebook, il a répondu avec ‘michaelaaroncarico‘.

Les enquêteurs du FBI ont ensuite recherché son nom sur Internet et ont trouvé son compte Instagram, découvrant des images d’un homme qui correspondaient à l’apparence du suspect..

« J’ai examiné des vidéos et des photos d’une personne portant des gants noirs et marron et des vêtements de camouflage avec un drapeau américain sur l’épaule », le sans nom agent du FBI dit dans la plainte.

« Ce vêtement correspond à celui porté par Carico sur le terrain du Capitole des États-Unis. »

Les agents ont également signifié un mandat de perquisition pour Données sur CaricO’s Gmail accunt, qui a montré des photos et des vidéos qui semblent avoir été capturées au cours de thle jour, y compris un clip de 30 secondes « pris de la tour des médias ».

Dans les images, On pouvait entendre Carico et d’autres chanter « La terre des libres et la maison des braves » – qui sont paroles de ‘The Star-Spangled Banner’ – avant que Carico regarde la caméra et dise: « Hé Nancy, va te faire foutre. »

Un dispositif lié à son compte Google également a montré qu’il était dans ou à proximité des terrains restreints du Capitole entre 14h18 et 15h55.

La plainte a ajouté : « Sur la base de mon enquête, j’ai déterminé que Carico n’était pas un membre du Congrès, un agent des forces de l’ordre ou une autre personne autorisée à être à l’intérieur du Capitole des États-Unis ou sur des terrains restreints le 6 janvier 2021. »

Carico’s agissant crédits comprendre un r mineurole dans la version américaine de Les intermédiaires, qui a été annulé en raison de mauvaises notes et critiques, En pleine floraison et Le paradis de mon papa.