L’athlète américaine Noah Lyles sur l’importance de la santé mentale, dit qu’elle a 2 thérapeutes

Le sprinteur américain Noah Lyles a remporté une médaille de bronze au 200 mètres masculin aux Jeux olympiques de Tokyo, mais c’est ce qu’il a dit après la course qui a fait tourner les têtes.

Lyles a parlé de ses problèmes de santé mentale, lors d’une interview avec USA TODAY jeudi.

« J’ai toujours parlé de santé mentale au cours de ma carrière », a-t-il déclaré à Craig Melvin. «Et maintenant, alors que je devenais de plus en plus populaire, j’attirais de plus en plus d’attention, les gens me regardaient. J’ai donc l’impression d’avoir pu toucher un public encore plus large.

« Le dire alors n’était pas différent de quand je le disais il y a quelques années, mais chaque fois que je le dis, je le dis avec l’intention de savoir qu’il y a quelqu’un là-bas qui lutte probablement (avec) la même chose problèmes que j’étais et je veux qu’ils sachent qu’il existe des moyens de se sentir mieux. Ils n’ont pas à continuer à ressentir ça.

Lyles, 24 ans, dit qu’il a de la chance parce qu’il a des gens qui veillent sur lui.

« J’ai eu la chance d’avoir ma mère, qui a suivi une thérapie la majeure partie de sa vie et elle m’a fait entrer très tôt, j’ai donc maintenant deux thérapeutes, une pour ma vie personnelle et une pour ma vie sportive », a-t-il déclaré. a déclaré, tout en ajoutant qu’il avait une « équipe incroyable ».

« Il faut un village. J’ai une petite amie incroyable et tout le monde me soutient. Nous gardons tous un œil les uns sur les autres », a-t-il ajouté.

En parlant aux journalistes après avoir remporté la médaille de bronze plus tôt cette semaine, Lyles a parlé de sa santé mentale, tout en notant qu’il avait cessé de prendre des antidépresseurs qu’il avait commencé à prendre l’année dernière.

« J’ai toujours dit que le jour où je ne m’amusais pas avec ce sport, je vais le quitter », a-t-il déclaré aux journalistes, selon le Washington Post. « Et pendant un petit moment, je ne m’amusais pas cette année. Je voulais partir. Je devais prendre une décision. J’étais comme, je dois aller mieux. Je ne peux pas laisser ça me contrôler. »

La santé mentale a été au cœur de l’histoire des Jeux olympiques de Tokyo, la gymnaste Simone Biles s’étant retirée de presque toutes les épreuves, à l’exception de la poutre d’équilibre, dans laquelle elle a remporté une médaille de bronze.

Sa sortie de la compétition a fait parler de nombreuses personnes, dont des olympiens.

« Chaque individu est différent », a déclaré aujourd’hui Caeleb Dressel, qui a remporté cinq médailles d’or à Tokyo. « C’est pourquoi je ne parlerai au nom de personne d’autre. C’est pourquoi je suis d’accord avec cet appel que Simone a fait. L’opinion de personne d’autre n’a d’importance, car ce n’est pas elle qui est dans sa situation.

« C’est une opportunité pour nous tous d’en savoir plus sur la santé mentale, de nous entraider », a déclaré Michael Phelps à USA TODAY après que Biles se soit retirée de la compétition individuelle.