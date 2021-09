La star Alanis Morissette a déclaré qu’elle avait été maltraitée à l’adolescence

La star canadienne, Alanis Morissette, a-t-il avoué dans le documentaire Déchiqueté qu’elle a été violée par plusieurs hommes à l’âge de 15 ans. Pour la première fois, il révéla le fait et dit : « Il m’a fallu des années de thérapie pour admettre qu’il y avait une sorte de victimisation de ma part. J’ai toujours dit que j’étais consentante, puis ils m’ont rappelé que je n’avais que 15 ans. Vous ne pouvez pas consentir à cet âge. Maintenant je pense que ce sont tous des pédophiles, que c’était une violation des mineurs ».







À cette époque, la chanteuse débute sa carrière au Canada, qui va atteindre son apogée avec Petite pilule dentelée, son œuvre de 1995 qui s’est vendue à environ 33 millions d’exemplaires. Plus tard, il a enregistré sept autres albums et sa carrière couronnée de succès a été reconnue avec sept Grammy Awards. Cependant, le succès dans sa vie professionnelle ne pouvait pas couvrir ses problèmes personnels.

Alanis Morissette et un terrible aveu

Alanis a dû lutter contre la boulimie et l’anorexie, soulignant que la célébrité à un jeune âge et les pressions environnementales l’affectaient psychologiquement. Il a également été victime d’une arnaque financière par un de ses représentants qui lui a coûté 5 millions de dollars. Plus? Morissette a dû faire face à une dépression post-partum. Elle est actuellement mariée au rappeur Le chemin de roulement de Mario Souleye avec qui il a trois enfants.

Concernant les abus qu’elle a subis, la chanteuse a déclaré que l’industrie de la musique ne lui a pas apporté beaucoup de soutien lorsqu’elle a révélé ce qui s’était passé : « J’en ai parlé à certaines personnes et c’est tombé dans l’oreille d’un sourd », fut le triste aveu de Morissette. Peut-être qu’un peu d’empathie pourrait rendre cette situation horrible un peu plus supportable. La star a également précisé qu’elle gardait le secret pour protéger sa famille et ses futurs partenaires.

Alanis a toujours eu du succès professionnel. Photo : Getty.



Déchiqueté est produit par HBO et présenté dans le Festival du film de Toronto. La chaîne la diffusera sur sa plateforme sous la forme d’une série de documentaires musicaux. Alison Klayman a réalisé le documentaire et attend une approche responsable et professionnelle de la situation délicate que Morissette a vécue. Le cinéaste a déjà eu du succès avec Ai Weiwei : Jamais désolé, axé sur l’artiste et activiste chinois de renom.