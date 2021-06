Le développeur de Cyberpunk 2077, CD Projekt Red, a commenté l’état actuel du titre en monde ouvert. Lors de sa première sortie en décembre 2020, Cyberpunk fonctionnait très mal – en particulier sur les consoles de dernière génération comme la PlayStation 4. Il était extrêmement sujet aux baisses de fréquence d’images et à toutes sortes de bugs ridicules – dont certains cassaient le jeu. Cependant, le plus gros problème du jeu était qu’il s’est écrasé beaucoup – bien plus que tout autre jeu auquel nous avons joué sur du matériel moderne.

Le problème était si grave qu’il a fortement influencé la décision de Sony de retirer Cyberpunk 2077 du PlayStation Store. Ce n’est que très récemment qu’il a été rétabli, mais même alors, il est désormais accompagné d’un avertissement indiquant que le jeu fonctionne mieux sur PS4 Pro et PS5 (via la rétrocompatibilité).

Heureusement, CD Projekt Red a fait des progrès en veillant à ce que Cyberpunk soit un logiciel plus stable. De nombreuses mises à jour au cours des sept derniers mois environ ont amélioré les performances techniques du titre et ont considérablement réduit le nombre de plantages (sur la base de nos propres tests, au moins).

Et maintenant, il semble que le CDPR soit largement « satisfait » du bon fonctionnement de Cyberpunk 2077. Tel que traduit par IGN, le PDG de l’entreprise, Adam Kiciński, a parlé de l’état technique du jeu lors de la Journée de l’innovation WSE. Kiciński a déclaré : « Nous avons déjà atteint un niveau satisfaisant [of stability with Cyberpunk 2077]. Nous avons également travaillé sur la performance globale et nous en sommes assez satisfaits. »

Il poursuit: « Bien sûr, nous avons également corrigé des bugs et des problèmes, et nous continuerons de le faire. Au fil du temps, nous introduirons des correctifs aux systèmes généraux que les joueurs [have pointed out as needing improvement]. »

Il sera intéressant de voir la suite de Cyberpunk 2077. Le CDPR avait précédemment déclaré que l’amélioration de la stabilité du titre était sa première priorité, avec des améliorations plus générales en préparation. Il se pourrait que nous commencions à voir des ajustements de gameplay arriver dans un avenir relativement proche, d’autant plus que la version PS5 native de Cyberpunk est toujours sur les cartes pour 2021.