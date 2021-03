La Spiruline Bio : un complément alimentaire aux nombreuses vertues

Surnommée l’or vert, la spiruline est une microalgue de la famille des cyanobactéries. Ingrédient incontournable des recettes détox et des compléments alimentaires, elle a su s’imposer dans les habitudes des Français ces dernières années grâce, notamment, à de nombreux principes actifs.

Un ingrédient utilisé depuis des siècles

Vers l’an 1200, la civilisation Aztèque employait déjà la spiruline dans son régime alimentaire. Une habitude rapportée par les conquistadors qui comparent cette microalgue à un fromage au goût légèrement salé. Elle reste cependant une anecdote d’expédition et n’est pas ramenée sur le vieux continent par les navigateurs. S’il a longtemps été question de la plus ancienne trace d’utilisation de la spiruline, l’Empire du Kanem, qui correspond actuellement au Tchad, semblait déjà l’employer au IXème siècle. Utilisée en gâteaux comme pour les Aztèques, elle sert cette fois-ci également aux bouillons du peuple du Kanem.

Il faudra cependant attendre les années 1970 pour que les pays industrialisés s’intéressent plus sérieusement à cet ingrédient miraculeux et commencent à le commercialiser. La société se développe alors et présente un intérêt grandissant pour les produits alternatifs et naturels qui permettent de prendre soin de sa santé.

Développement des compléments alimentaires

Dans cette démarche d’entretenir un mode de vie sain, de nombreux compléments alimentaires ont vu le jour ces dernières décennies. Sans aucune substance chimique et à base de plantes et de racines essentiellement, ces produits spécifiques peuvent être achetés en pharmacie, en grande surface, ou sur des sites dédiés tels que Natésis.com. Accessibles sans ordonnance, les compléments alimentaires ne représentent donc pas un traitement médical.

À titre préventif toutefois, ils permettent de renforcer le système immunitaire, de favoriser une perte de poids, ou encore de réguler son métabolisme selon les produits choisis. Les vertus des plantes et substances naturelles utilisées comme la spiruline bio offrent donc de nombreuses qualités nutritionnelles ou physiologiques pour booster son corps de la meilleure façon.

Quels sont les bienfaits de la spiruline bio ?

Parmi les divers compléments alimentaires disponibles sur le marché, la spiruline bio est l’une des plus populaires. Cet engouement général est sans nul doute dû aux multiples vertus de la spiruline pour la santé. En effet, cette micro algue renferme des vitamines A, E, D, B1, B2, B3, B6, B8 et K, du bêta-carotène, ainsi que des minéraux et des oligo-éléments tels que du calcium, du fer, du magnésium, ou encore du zinc. Autant de nutriments exceptionnels pour le corps qui peuvent vous aider à atteindre différents objectifs tels que :

Équilibrer son apport protéinique : pour les personnes végétariennes ou véganes, il est parfois difficile d’assimiler suffisamment de protéines. La spiruline bio en contient plus de 60% et représente donc un complément idéal pour combler une éventuelle carence.

Booster son système immunitaire : les antioxydants de la spiruline bio participent à améliorer le système immunitaire et ainsi le renforcer. Avec une cure en mi-saison, le risque de tomber malade ou de ressentir une baisse d’énergie est donc limité.

Réduire le taux de cholestérol : grâce à ses nutriments variés, la spiruline stimule la synthèse de la protéine lipase et diminue le taux de LDL sanguin.

Comment l’utiliser ?

En gélules, en poudre, ou encore en paillettes, la spiruline bio peut se trouver sous différentes formes pour convenir aux habitudes de chacun. En effet, la poudre et les paillettes pourront s’ajouter à un smoothie tonique tandis que la gélule pourra être prise simplement et de façon indépendante.

Si certains consommateurs privilégient une dose limitée et quotidienne, le format de vente vous invite généralement à une cure de plusieurs semaines. Ces cures sont à réaliser idéalement à la mi-saison durant laquelle l’organisme est fragilisé. Ne représentant aucun risque pour la santé, la spiruline bio peut être utilisée dès lors que son besoin s’en fait sentir : périodes d’examen, fatigue chronique, préparation physique, etc.

Pourquoi privilégier un produit bio ?

L’intérêt croissant porté sur les propriétés bénéfiques de la spiruline a créé une culture et une industrialisation importante de compléments alimentaires. Si certaines enseignes ou sites, comme Natésis.com, sont soucieux de proposer un produit de qualité qui participe au bien-être des clients, d’autres industries n’ont pas hésité à inonder le marché avec une spiruline de mauvaise qualité, appauvrie en nutriments.

Afin de tirer pleinement profit d’une cure ou d’un complément de spiruline, il est donc conseillé de se tourner vers des marques de référence et une production biologique. En effet, la spiruline absorbe rapidement les métaux lourds, les pesticides ou tout autre pollution de son environnement. Une culture biologique assure donc un produit naturel et sain qui vous apporte de réels bienfaits au quotidien, sans substances cachées.