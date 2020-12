La spiritualité aide à déménager

Déménager n’est pas toujours facile. Bien que représentant un moment d’air nouveau, de nouvelles opportunités et de nouvelles expériences, les émotions sont également mélangées à des sentiments de peur et de peur d’être dans un nouvel endroit; la peur de l’incertitude sur ce qui va se passer, comment les choses fonctionnent et, enfin, notre capacité d’adaptation.

Et, si vous traversez cela, si vous traversez un processus (soudain ou planifié) de déménagement, sachez que vous pouvez prendre des mesures pour que cette nouvelle étape de votre vie commence du bon pied.

La spiritualité peut être un grand allié en ce moment. Il y a quelques rituels et actions que vous pouvez faire pour booster l’énergie de votre nouvelle maison, la rendant plus agréable, plus positivement énergisée et, pourquoi pas, plus confortable.

Et, quelles que soient les religions et les croyances, tout ce qui est fait avec de bonnes intentions sera valide, non? Mettez en pratique les suggestions ci-dessous et, bien sûr, vous ne le regretterez pas!

Quatre éléments

Il y a quatre éléments dans l’univers: l’eau, la terre, l’air et le feu. Et, pour qu’un environnement soit équilibré, les quatre éléments doivent être en équilibre. Par conséquent, ayez au moins un objet qui représente chacun d’eux dans votre maison. Voici des suggestions:

Air: cet élément représente, entre autres, l’intelligence, la sagesse, la curiosité, l’apprentissage et le désir d’évoluer et d’explorer de nouvelles aventures. Par conséquent, les livres peuvent être de grands représentants.

Eau: un aquarium, une petite fontaine, ou même un pot avec de l’eau minérale représentera très bien cet élément. Selon l’environnement, vous pouvez laisser le pot avec de l’eau et quelques verres sur le côté, pour servir les visiteurs (ou vous-même). N’oubliez pas de toujours garder le pot plein.

Terre: la terre elle-même représente déjà très bien l’élément. Vous pouvez donc choisir un vase avec des fleurs ou une plante qui nécessite moins de travaux de conservation – choisissez en fonction de votre style. L’important est que les fleurs et les plantes doivent être réelles.

Feu: le feu peut être représenté par une bougie, qui peut être petite et décorative. De préférence, choisissez-en une avec de la cire rouge ou orange, couleurs qui représentent également l’élément. L’éclairage est facultatif, cependant, si vous le faites, assurez-vous de changer la bougie dès que la mèche est partie.

N’oubliez pas qu’ils doivent être en équilibre, de sorte que le nombre de représentants pour chaque élément doit correspondre à celui des autres éléments.

Fleurs

Avant même que la décoration de votre nouvelle maison ne soit complètement terminée, il vaut la peine d’investir dans des fleurs qui apportent une bonne énergie à l’endroit. Les chrysanthèmes, par exemple, symbolisent la prospérité; les roses blanches symbolisent la paix; les roses rouges représentent l’amour et les orchidées symbolisent l’abondance, la chance et l’unité familiale.

Choisissez vos fleurs et placez-les dans des endroits aérés de la maison, où l’air circule facilement. Dans le même instant, vous ressentirez déjà la bonne énergie qu’ils transportent et se répandent dans l’espace.

Prières

Quelle que soit la religion, les prières apportent toujours une bonne énergie et rendent la maison encore plus agréable à vivre. C’est comme si, en entrant dans l’environnement, vous vous sentiez automatiquement mieux.

Par conséquent, les prières sont toujours les bienvenues lors d’un déménagement. Vous devriez être reconnaissant de cette opportunité et demander du discernement, de la sagesse et de la volonté pour maintenir la bénédiction qui vous a été accordée.

Il y a plusieurs prières que vous pouvez dire qui parlent spécifiquement d’une nouvelle maison. Vous pouvez rechercher celui qui vous met le plus à l’aise ou dire votre propre prière. Étant une prière faite avec des mots sincères et vrais, qui transcendent vraiment ce que vous ressentez, votre cri aura le même pouvoir.

Quoi qu’il en soit, voici deux suggestions. Voir ci-dessous:

Option 1

À toi, Dieu Père tout-puissant

Nous vous demandons de bénir cette adresse.

Sanctifiez cette maison, comme vous avez sanctifié la maison du patriarche Abraham et du patriarche Jacob.

Faites-le vivre entre ces murs

Vos saints anges

Et qu’ils le gardent bien,

Et défends toujours tes résidents

Et repousse les mauvais esprits et leurs alliés.

Que cette maison, mon Seigneur,

Soyez plein d’abondance,

Vertu et prospérité,

Amen!

Option 2

En phase avec les forces de la nature et de toute création,

Au nom de la bonté et de l’amour universel,

De sagesse et de justice divine,

Je demande la bénédiction de cet endroit et de cette maison.

Que tout soit imprégné de joie,

Avec bien, avec amour et avec paix.

Donc, cela se manifeste.

Profitez de votre nouvelle maison qui est maintenant pleine d’énergie positive!