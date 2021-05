La spectaculaire Super Flower Blood Moon de 2021 fait vibrer les astronomes du monde entier

La plus grande pleine lune de cette année est arrivée avec un bonus supplémentaire pour les astronomes tôt mercredi (26 mai), comme le seul total éclipse lunaire de 2021 a créé une vue rouge étrange dans le ciel d’avant l’aube. Le résultat: une Super Flower Blood Moon qui a séduit les spectateurs capables de la voir.

L’éclipse était visible de la partie occidentale des Amériques, des îles de l’océan Pacifique, de toute l’Australie et de certaines parties de l’Asie orientale. Ceux d’Australie, de Nouvelle-Zélande, d’Hawaï et de Papouasie-Nouvelle-Guinée avaient les meilleurs sièges, car ils pouvaient profiter de l’ensemble du spectacle de cinq heures pendant la nuit, y compris les moments où la lune entrait et sortait du soi-disant phases de la pénombre et de l’ombre , qui marquent respectivement le début et la fin de l’éclipse partielle et totale.

Dans la phase de pénombre, l’ombre de la Terre bloque imparfaitement la lumière du soleil. En conséquence, la lune est toujours visible mais légèrement plus faible. La phase d’ombre plus courte et plus impressionnante a lieu lorsque la lune entre dans l’ombre complète de la Terre. L’éclipse totale se produit au milieu de ce passage de trois heures; cette fois, la totalité a duré environ 16 minutes et la lune rouge (un effet causé par l’atmosphère terrestre).

Super Flower Blood Moon: des photos étonnantes de l’éclipse lunaire totale de 2021

Des observatoires des États-Unis à l’Australie ont orienté leurs télescopes vers la lune et ont partagé l’expérience avec leur public dans une série de webémissions sur Super Flower Blood Moon.

Image 1 sur 8 L’éclipse lunaire totale vue au-dessus de Chico, Californie, le 26 mai 2021, par Patrick T.Fallon. (Crédit image : Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images) Image 2 sur 8 L’éclipse lunaire totale vue au-dessus de Hong Kong le 26 mai 2021, photographiée par Anthony Wallace. (Crédit image: Anthony Wallace / AFP via Getty Images) Image 3 sur 8 L’éclipse lunaire partielle vue d’Ormond Beach, en Floride, par Greg Diesel Walck. (Crédit d’image: Greg Diesel Walck) Image 4 sur 8 Un gros plan de la phase partielle de l’éclipse lunaire de la Super Flower Blood Moon vue depuis Ormond Beach, Floride, par Greg Diesel Walck. (Crédit d’image: Greg Diesel Walck) Image 5 sur 8 La pleine lune du 26 mai 2021, alors que la totalité de l’éclipse lunaire se terminait, vue de l’observatoire Griffith près de Los Angeles. (Crédit image : Observatoire Griffith) Image 6 sur 8 La pleine lune du 26 mai 2021, alors que la totalité de l’éclipse lunaire se terminait, vue de l’observatoire Griffith près de Los Angeles. (Crédit image : Observatoire Griffith) Image 7 sur 8 La lune au dessus de Bangkok le 26 mai 2021, vue par Jack Taylor. (Crédit image : Jack Taylor/AFP via Getty Images) Image 8 sur 8 Une vue de la lune, à moitié éclipsée, le 26 mai 2021, vue de l’observatoire Griffith près de Los Angeles. (Crédit image : Observatoire Griffith)

Une vue de l’observatoire Griffith dans le sud de la Californie, parfois obscurcie par des nuages, a montré que l’ombre de la Terre se glissait lentement sur le disque lunaire, le submergeant dans l’obscurité. Mais les commentateurs de Los Angeles, Chicago et Seattle se sont plaints des nuages ​​qui gênaient l’expérience.

«Je me suis réveillé au hasard ce matin et je suis sorti pour voir la lune de sang, mais le temps #seattle a rendu cela impossible», a appelé Linlin Huang. écrit sur Twitter.

Je me suis réveillé au hasard ce matin et je suis sorti pour voir la lune de sang, mais le temps #seattle a rendu cela impossible. J’ai vu un chien noir en laisse sans aucun humain 🙃 # LunarEclipse2021 #supermoon # bloodmoon202126 mai 2021 Voir plus

Le temps était plus favorable en Floride, où les habitants ne pouvaient voir l’éclipse partielle qu’avant le coucher de la lune et le lever du soleil.

« Eclipse lunaire au paradis 🌙 », photographe Greg Diesel Walck tweeté avec une image de la lune en partie couverte contre les cieux éclairants de l’aube. « Nous n’avons eu qu’une éclipse partielle ici à Ormond Beach, en Floride, mais nous avons toujours une vue magnifique et le temps était parfait. »

Eclipse lunaire au paradis 🌙Nous n’avons eu qu’une éclipse partielle ici à Ormond Beach FL mais toujours une vue magnifique et le temps était parfait. @AMHQ @JenCarfagno @StephanieAbrams #weather # LunarEclipse2021 #sky pic.twitter.com/pm9xOwEoDL26 mai 2021 Voir plus

Les astrophotographes et les astrophotographes amateurs d’Australie, qui ont vécu l’une des expériences les plus complètes cette fois-ci, ont surtout apprécié le ciel clair pendant les heures d’éclipse.

Rami Mandow, basé à Sydney, le fondateur de Space Australia, a partagé une série d’images tout au long de l’éclipse, d’abord capturées avec son smartphone connecté à un petit télescope, puis passant à un appareil photo reflex numérique.

« Ça vient! » Mandow a tweeté avec une photo exquise du début de la pénombre. « Profiter de l’éclipse en commençant par un bon verre de scotch! »

Comment y arriver !!! Wow! C’est si beau! À mi-chemin …. Dernière capture de téléphone, passage au CCD! #SpaceAusMoon # LunarEclipse2021 pic.twitter.com/pIVous8QH726 mai 2021 Voir plus

Mandow a ensuite partagé des images des astrophotographes amateurs et des observateurs du ciel bordant la célèbre plage de Bondi à Sydney juste au moment où la super lune émergeait au-dessus de l’océan.

Un ami est à la plage de Bondi et la lune s’est levée! Semble glorieux venir sur l’océan… Beaucoup de gens avec des caméras et des lentilles télescopiques…. @danilic êtes-vous là?! #SpaceAusMoon # LunarEclipse2021 pic.twitter.com/TLOKBjX9CC26 mai 2021 Voir plus

L’astronome Michael Brown, de l’Université Monash à Melbourne, en Australie, a pris plusieurs photos de l’éclipse en cours avec son smartphone et ce qu’il a décrit comme un «télescope bon marché».

« Obtenir du rouge dans l’éclipse lunaire, » Brown a tweeté avec une image. « Le sang peut exagérer, mais définitivement rouge. »

Oh ouais, obtenir du rouge dans l’éclipse lunaire. Le sang peut l’exagérer, mais certainement rouge. # LunarEclipse2021 pic.twitter.com/Bs924c11eL26 mai 2021 Voir plus

D’autres observateurs en Australie se sont plaints des conditions météorologiques défavorables. Quelques utilisateurs de Brisbane ont tweeté des images du ciel crépusculaire caché derrière des nuages.

À Hong Kong, où le pic de l’éclipse a coïncidé avec le lever de la lune, les foules ont également afflué vers les rives pour avoir un aperçu de la lune de sang.

« Tout le monde attend que la lune de sang se lève ici à Hong Kong [Hong Kong] dans environ 15 minutes, » a tweeté Alan Pak Tao Lau, Professeur de génie électrique, Université polytechnique de Hong Kong.

tout le monde attend que la lune de sang se lève ici à HK dans environ 15 minutes # LunarEclipse2021 pic.twitter.com/fZQ0eSaBIr26 mai 2021 Voir plus

La Terre attrapera la prochaine éclipse lunaire le 18 novembre, bien que celle-ci soit quelque peu imparfaite car un petit éclat du disque lunaire restera à l’extérieur de l’ombre. Selon Diana Hannikainen, de Sky & Telescope, l’expérience des téléspectateurs réguliers sera presque impossible à distinguer d’une éclipse totale.

« Techniquement, l’événement de novembre sera partiel, mais seul le ruban le plus mince du disque de la Lune restera en dehors de l’ombre, donc à toutes fins utiles, ce sera très comme une éclipse totale », a déclaré Hannikainen dans un communiqué.

La prochaine éclipse lunaire totale officielle aura lieu du 15 au 16 mai 2022 et sera mieux observable à partir des régions occidentales de l’Europe et de l’Afrique, et de la plupart des Amériques.

En attendant, les observateurs du ciel peuvent s’attendre à une éclipse solaire à venir en juin. Le 10 juin, la lune passera devant le soleil vue de la Terre, mais sera un peu trop proche de notre planète pour bloquer complètement le soleil. Le résultat sera une éclipse solaire annulaire, également connue sous le nom d’éclipse «d’anneau de feu», avec un mince anneau du soleil qui brille toujours autour de la lune.