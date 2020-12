La spectaculaire pluie de météores Geminid culmine ce soir. Voici comment regarder l’émission.

Les meilleures étoiles filantes de l’année devraient être visibles du dimanche soir (13 décembre) jusqu’aux petites heures du lundi matin (14 décembre).

C’est alors que le Pluie de météores géminides devrait culminer, selon le magazine Sky & Telescope . Cette pluie de météores annuelle tire son nom du fait que la majeure partie des météores semblent émaner de la constellation des Gémeaux. Les roches spatiales proviennent d’un objet appelé 3200 Phaethon, qui est un astéroïde rocheux qui se répand lorsqu’il se déplace en orbite autour du soleil. Certains des morceaux de roche abandonnés par 3200 Phaéton s’enfoncent Terre l’atmosphère et brûler, créant un spectacle de lumière spectaculaire chaque décembre.

«Il vaut la peine de braver le froid pendant le pic de cette averse», Diana Hannikainen, rédactrice d’observation de Sky & Telescope, dit dans un communiqué . « Les Géminides offrent le meilleur affichage des » étoiles filantes « toute l’année. »

Le spectacle culmine vers 20 h HNE le dimanche (13 décembre) soir (1 h UTC le 14 décembre) et devrait se poursuivre bien après minuit. Le radiant – ou le point d’où le plus de météores sembleront émaner – sera à son apogée au-dessus de l’horizon à 2 h HNE (7 h UTC) le 14 décembre, ce qui en fera l’un des meilleurs visionnages. Cependant, le radiant sera au-dessus de l’horizon pour la plupart des téléspectateurs de l’hémisphère Nord d’ici dimanche à 21 h HNE (2 h UTC), ce qui permet une excellente visualisation encore plus tôt dans la nuit. Mieux encore, la lune est nouvelle dimanche soir, créant des conditions de ciel plus sombres.

« Si vous avez un ciel clair et sombre sans pollution lumineuse, vous pourriez voir une traînée de météore dans le ciel toutes les minutes ou deux de 22 heures jusqu’à l’aube dans la nuit du pic », explique Hannikainen.

Sky & Telescope a offert ces conseils pour une visualisation réussie des météores:

Trouvez un endroit sombre, loin des lumières de la ville ou de toute autre pollution lumineuse.

Sortez tôt; laissez vos yeux s’ajuster pendant environ 20 minutes pour mieux voir les météores plus faibles.

Regardez vers la partie la plus sombre du ciel, qui est généralement vers le haut. Les météores peuvent apparaître n’importe où dans le ciel.

Emballez-vous!

Si dimanche soir est nuageux, n’abandonnez pas. Les géminides peuvent également être visibles la nuit avant et après le pic, avec des météores plus faibles plus probables la nuit du 13 décembre et des météores plus brillants plus probables la nuit du 14 décembre.

Les débris que vous verrez filer dans le ciel sont de la taille d’un sable à un pois. Ces fragments se détachent de 3200 Phaethon à l’approche du soleil, qui chauffe sa surface à environ 1300 degrés Fahrenheit (700 degrés Celsius). Les particules atteignent l’atmosphère terrestre à 79 000 mph (127 138 km / h) et se vaporisent en raison du frottement de l’air.

Après les Géminides, le prochaine chance de voir des pluies de météores seront les Ursides fin décembre et les Quadrantides de fin décembre 2020 à début janvier 2021.

