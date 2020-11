La sortie Fantastic Beasts 3 de Johnny Depp obtient une réponse diplomatique de Jude Law

Les fans ont été scandalisés quand il a été annoncé que Warner Bros. avait demandé à Johnny Depp de s’éloigner du rôle de Gellert Grindelwald dans le Bêtes fantastiques franchise, à la suite d’accusations d’abus contre Depp par son ex-partenaire Amber Heard. Maintenant, Jude Law, qui joue le rôle d’Albus Dumbledore dans la série, a pesé sur le départ de Depp et comment cela affecte la franchise dans son ensemble.

« [Fantastic Beasts 3 is] un film énorme, et il comporte de très nombreuses couches. C’est probablement l’une des plus grosses productions sur lesquelles j’ai jamais travaillé. Et dans une situation comme celle-ci, vous vous en remettez au studio. C’est tout ce que vous pouvez faire. Parce que vous devez vous présenter et jouer votre rôle … C’était inhabituel pour moi parce que, en fait, sur ce rôle particulier. Johnny n’avait en fait fait qu’une journée de tournage, je pense, seul … Dans une franchise comme celle-ci, c’est le studio et l’entreprise qui prennent les grandes décisions. Et vous devez les accepter car nous ne sommes qu’un membre de l’équipe. «

Plus que tout autre personnage, Dumbledore de Law avait le lien le plus profond avec Grindelwald de Depp, et en fait, l’ensemble Bêtes fantastiques La trilogie est construite sur la relation entre les deux maîtres magiciens.

Situé plusieurs décennies avant les événements de Harry Potter, la première Bêtes fantastiques Le film a suivi les aventures fantaisistes du magizoologiste Newt Scamander et son voyage en Amérique pour ajouter plus de créatures magiques à sa collection. À la fin du film, il a été révélé que le sorcier noir le plus dangereux du monde, Gellert Grindelwald, était le principal méchant derrière les événements destructeurs de ce film. On pense que Mads Mikkelsen est en pourparlers pour remplacer Johnny Depp.

Par le temps Bêtes fantastiques 2 roulé autour, il était devenu clair que le complot global de la franchise traitait des tentatives de Grindlewald de construire une armée magique pour renverser la population moldue du monde. Harry Potter les fans sauront qu’il incombait à Albus Dumbledore d’arrêter le déchaînement de Grindelwald avec un duel légendaire, même si les deux avaient été des amis très proches à un moment donné.

Il sera intéressant de voir comment la sortie de Depp de la franchise jouera dans les événements de Bêtes fantastiques 3. Pour sa part, Jude Law a récemment parlé de l’importance du rôle de Dumbledore pour lui et de son désir de rendre justice à un personnage qui compte tellement pour tant de gens.

« Je suis si heureux d’être dans cette entreprise et je suis si heureux de jouer [Dumbledore]. On a l’impression que chaque jour que nous faisons ces films, c’est une telle bénédiction. Et il y a aussi un tel sentiment de bien, c’est la révérence je suppose, parce qu’ils occupent une place si spéciale chez tant de gens. Tenez le cœur et la vie des gens. Je n’ai jamais vraiment ressenti cela comme je l’ai fait dans ce travail. La responsabilité qui va avec. Mais c’est aussi une belle chose, c’est comme recevoir un artefact vraiment précieux ou quelque chose dont vous devez vous occuper, peut-être nettoyer un peu. «

