La sortie en salles de ‘Black Widow’ sera décidée à la dernière minute

Le PDG de Disney, Bob Chapek a déclaré que la sortie en salles de ‘Veuve noire’ ce sera une décision de dernière minute.

Le film tant attendu qui sera en vedette Scarlett Johanson Oui Florence Pugh avait sa première originale prévue pour Peut du 2020, amorçant ainsi la phase 4 du MCU. Cependant, ces plans ont été ruinés par le coronavirus.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Anthony Mackie a demandé une histoire d’amour entre Falcon et Black Widow

Une fois ‘Veuve noire’ Il a été retardé à plusieurs reprises au cours de la dernière année. Maintenant, sa première est prévue pour Peut du 2021Cependant, il y a des gens dans Hollywood qui sont convaincus qu’il devra être à nouveau reporté en raison de l’incertitude entourant l’activité cinématographique.

Dans une récente interview pour Bloomberg, Chapek parlé de la possibilité de lancer ‘Veuve noire’ à l’heure, déclarant que Disney vous devez garder vos options ouvertes compte tenu des circonstances.

«Notre situation et nos conditions ont changé. Il y a quelques semaines à peine, les théâtres New York Oui Les anges ils n’étaient même pas ouverts. Maintenant, tout d’un coup, tout le monde est ouvert, alors nous attendons de voir comment le point de vue du spectateur continue de répondre à ces réouvertures. «

«Nous resterons flexibles. Nous prendrons la décision probablement à la dernière minute, quant à la manière dont ces films seront sortis, soit ‘Veuve noire’ ou tout autre projet », a-t-il ajouté Chapek.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Black Widow: Marvel n’a pas l’intention de le présenter en première sur Disney +

La décision qu’une si grande bande pour merveille Quoi ‘Veuve noire’ être diffusé directement sur diffusion, pourrait signifier un changement radical de la gestion cinématographique qui Disney Oui merveille ils ont donné leurs franchises.

Pour le moment, il ne reste plus qu’à attendre les prochaines semaines, quand plus d’informations vont sûrement émerger sur la première de ‘Veuve noire’ et si ce sera dans les théâtres ou directement dans Disney +.